Buon compleanno Superman! Cinque film in streaming per i 38 anni di Henry Cavill

Festeggiamo l'attore diventato famoso per il ruolo del supereroe con i suoi migliori cinque film in streaming.

Compie oggi 38 anni la star Henry Cavill, conosciuto al grande pubblico appassionato di cinecomic per essere il Superman dell’Universo della DC/Warner. Oltre ai tre lungometraggi in cui ha impersonato il supereroe proveniente dal Pianeta Krypton, Cavill ha messo a segno in carriera almeno un altro paio di buoni successi commerciali, tra cui un blockbuster che abbiamo inserito nei cinque film in streaming scelti per raccontarne le gesta sul grande schermo. Non ci resta dunque che lasciarvi alla lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Henry “Superman” Cavill

Immortals

L’Uomo d’Acciaio

Batman v Superman: Dawn of Justice

Justice League

Mission: Impossible - Fallout

Immortals (2011)

Immortals: Il trailer italiano definitivo

Il peplum/fantastico diretto da un artista visionario come Tarsem Singh permette a Cavill il primo ruolo di spessore che lo lancia a livello internazionale. Immortals si rivela uno spettacolo dall'estetica piuttosto curata - e non poteva essere altrimenti visto il regista… - e tutto sommato un pop-corn movie godibile. Nel cast anche Luke Evans, Freida Pinto, Mickey Rourke e il grande e compianto John Hurt. Da gustare in spensieratezza, non nuoce...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’Uomo d’Acciaio (2013)

L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

Il primo lungometraggio nel ruolo di Superman è probabilmente anche il migliore, in quanto possiede una coerenza estetica e narrativa di cui i progetti successivi sono talvolta carenti. L’Uomo d’Acciaio ha poi una serie di attori di contorno dal carisma indubitabile: molto spesso le scene interpretate da Russell Crowe, Kevin Costner e soprattutto il “villain” Michael Shannon sono le migliori del film. Un prodotto che possiede una sua anima ben definita, e questo è decisamente merito di Zack Snyder. Lontano dall’essere il suo miglior film, ma comunque migliore di tanti cinecomic tutta confezione e nessuna vera visione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice: Il trailer italiano ufficiale finale - HD

Lo scontro epico tra i due supereroi più celebri e amati della DC è uno di quei “mostri” cinematografici che non si riesce a non apprezzare pur con tutti i suoi vistosi difetti: Snyder ha il coraggio prima di tutto di proporre un Uomo Pipistrello il più vicino possibile alla versione di Frank Miller: tozzo cattivo, invecchiato. Ben Affleck ricopre il ruolo con precisione. Purtroppo Batman v Superman: Dawn of Justice si dilunga a dismisura nella seconda parte, con il Lex Luthor di Jesse Eisenberg e il mostro finale a rendere lo spettacolo troppo eterogeneo. Rimane comunque un cinecomic affascinante e ricco di spunti. e si lascia comunque guardare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Justice League (2017)

Justice League: Il Nuovissimo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il calderone dedicato al gruppo di supereroi che devono salvare il mondo dall’arrivo dei cattivi da altre dimensioni soffre di enormi problemi produttivo, viene “rigirato” da Joss Whedon dopo l'allontanamento volontario di Snyder e si presenta in sala come uno spettacolo sfilacciato ed esteticamente troppo tronfio. Lo Snyder’s Cut di Justice League realizzato per HBO Max sembra rendere giustizia all’idea del cineasta. Di più è difficile dire su un progetto nato storto e finito anche peggio. Ci sono come sempre alcuni spunti degni di nota, ma si perdono in un palude spettacolare come troppo spesso sta succedendo ai cinecomic. Marvel, DC, scegliete voi...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Con la sua presenza scenica impossibile da ignorare Cavill impreziosisce una delle puntate del franchise più riuscite, ottimamente orchestrata nella sceneggiatura e nei personaggi di contorno, con una sequenza finale da capogiro. Grande cinema d’azione e intrattenimento, Mission: Impossible - Fallout conferma la bontà di un cineasta solido come Christopher McQuarrie e l’efficacia inossidabile di Tom Cruise. Davvero un bel divertimento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.