Buon compleanno Stanley Tucci! Ecco i suoi migliori film in streaming

Il grande caratterista compie oggi 61 anni. Cinque titoli in streaming per raccontare una carriera all'insegna dell'eleganza e dell'ironia.

È con enorme piacere che oggi rivogliamo i nostri auguri di buon compleanno - e i soliti cinque film in streaming - al grande Stanley Tucci, che compie 61 anni. Si tratta probabilmente del “caratterista” più raffinato ed efficace del cinema americano contemporaneo, capace di risultare credibile in qualsiasi tipo di produzione o genere. Alternando film mainstream con opere artisticamente più valevoli, Tucci fin dagli anni ‘90 ha potuto costruire una carriera ammirevole, che lo ha portato a collaborare con molti dei più grandi registi di oggi e recitare accanto a colleghi prestigiosi. L’attore è stato clamorosamente nominato soltanto una volta all’Oscar (scoprirete dopo per quale fim), quando avrebbe meritato molte più segnalazioni. E come regista si è distinto per aver girato uno degli esordi più commoventi e sentiti degli anni ‘90, altro titolo che troverete qui sotto. Non ci resta dunque che lasciarvi all’arte sopraffina e sempre ironica di Stanley Tucci, attore di razza e artista a tutto tondo. Buona lettura.

Cinque film in streaming del grande Stanley Tucci

Big Night

The Terminal

Il diavolo veste Prada

Amabili resti

Il caso Spotlight

Big Night (1996)

L’esordio alla regia firmato insieme a Campbell Scott conferma l’intelligenza e la sensibilità artistica di Tucci. Big Night è un tributo magnifico e caldissimo all’arte della cucina che viene rappresentata attraverso due fratelli immigrati dall’italia i quali aprono un ristorante fin troppo elaborato per i gusti degli americani...Tony Shalhoub è straordinario coprotagonista, mentre a supporto troviamo grandi nomi come Allison Janney, Ian Holm, Isabella Rossellini, Minnie Driver e molti altri. Film denso di umanità e con momenti di cinema che ti entrano nel profondo del cuore. Bellissimo, con una sequenza finale da inchino. Disponibile su CHILI.

The Terminal (2004)

Nella commedia dolceamara diretta da Steven Spielberg e ambientata quasi interamente all’aeroporto JFK di New York Tucci si dimostra magnifico accompagnatore del protagonista Tom Hanks, cittadino straniero che si ritrova improvvisamente senza patria dopo un colpo di stato nel suo Paese. The Terminal è una favola amara e insieme edificante su chi siamo e dove stiamo andando, un lungometraggio complesso come tutto il cinema di Spielberg che si mostra sotto la superficie della confezione. Momenti amabili e altri fortemente drammatici. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones e Diego Luna. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il diavolo veste Prada (2006)

Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Nel grande successo di pubblico che vede protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt Tucci sforna la prova probabilmente più elegante e sofisticata della sua carriera, un mix di sarcasmo civettuolo e saggezza paterna. È senz’altro lui una delle cose migliori de Il diavolo veste Prada, commedia di costume perfida e ficcante che propone personaggi al limite e momenti di cinema di genere tutt’altro che scontati. A suo modo un titolo di culto ancora oggi. Ha sbancato il botteghino internazionale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Amabili resti (2009)

Chiamato da Peter Jackson a interpretare l’assassino della protagonista Saoirse Ronan, Stanley Tucci risponde con una prova glaciale e terrificante che gli regala la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Amabili resti pur discontinuo nella sua resa estetica è un lungometraggio doloroso e affascinante, sorretto da una visione assolutamente non scontata e sempre personale. Bravissima l’attrice protagonista, incorniciata da momenti di grande cinema. Uno dei film più enigmatici e toccanti di Jackson. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il caso Spotlight (2015)

Anche se presente con una parte di secondo piano, Tucci merita di essere applaudito come chiunque altro abbia partecipato a questo film importante, fondamentale addirittura. Il caso Spotlight è cinema di inchiesta che mette in mostra il lato migliore, più sano del fare giornalismo investigativo. Sceneggiatura magnificamente orchestrata e un cast di protagonisti al meglio: su tutti Michael Keaton, Liev Schreiber, Mark Ruffalo. Oscar al film e allo script, un grande esempio di impegno civile e morale da parte dell’autore Tom McCarthy. Uno dei migliori titoli dello scorso decennio. Senza alcun dubbio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Now.