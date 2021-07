Buon compleanno Sherlock/Doctor Strange! I migliori film in streaming di Benedict Cumberbatch

News Cinema

L'attore inglese candidato all'Oscar compie oggi 45 anni. Celebriamolo con 5 dei suoi successi in streaming.

Compie oggi 45 anni Benedict Cumberbatch, uno degli attori più amati ed ammirati dell’odierno panorama dello showbusiness internazionale. Esploso grazie alla rivisitazione in chiave contemporanea dello show televisivo Sherlock, in cui duettava con l’altrettanto talentuoso collega Martin Freeman, Cumberbatch nell’ultimo decennio si è decisamente imposto anche la cinema con una serie di successi di pubblico e critica davvero impressionante. Tanto per rendere l’idea del suo stato attuale di star, dalla cinquina di film in streaming scelti per celebrarlo abbiamo tenuto fuori la trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. I titoli scelti sono un mix ammirevole di prodotti di cassetta ben congeniati e film d’autore che hanno riscosso applausi e premi. Senz’altro indugio dunque iniziamo col nostro omaggio cinefilo dedicato al simpaticissimo ed eclettico Benedict Cumberbatch. Buona lettura.

Cinque successi in streaming interpretati da Benedict Cumberbatch

La talpa

Star Trek - Into Darkness

The Imitation Game

Doctor Strange

1917

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

L’adattamento cinematografico della grande spy-story scritta da John Le Carré consente a Benedict Cumberbatch di recitare insieme a mostri sacri del cinema britannico come Gary Oldman, Colin Firth, Mark Strong e il compianto John Hurt. Diretto alla perfezione da Tomas Alfredson, La talpa è probabilmente il miglior thriller spionistico dell’era contemporanea, un film rarefatto che si prende i suoi tempi per costruire una storia che fonde tensione e malinconia anche grazie a una forma filmica portentosa. Candidatura all’Oscar per Oldman come miglior attore protagonista e per la sceneggiatura non originale. Ogni volta che lo si rivede affascina sempre più. Disponibile su CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Star Trek - Into Darkness (2013)

Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Il sequel del reboot del 2009 diretto sempre da J.J. Abrams si rivela un lungometraggio di fantascienza vibrante soprattutto grazie alla presenza proprio di Benedict Cumberbatch, che si impone sul resto del cast grazie a una prova istrionica e dal carisma inusitato. Probabilmente ancora oggi la miglior performance dell’interprete all'interno del cinema mainstream hollywoodiano. Star Trek - Into Darkness diventa così un prodotto più oscuro e forse affascinante rispetto al precedente, dotato di un lato inquietante che lo rende un film complesso, speciale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Imitation Game (2014)

The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

L’intenso biopic dedicato alla figura di Alan Turing, colui che riuscì a decifrare i codici segreti dei nazisti cambiando la storia della Seconda Guerra Mondiale, vede un Cumberbatch appassionato e vibrante nel ruolo del protagonista. Diretto da Morten Tyldum The Imitation Game si rivela un prodotto confezionato con cura estrema, in ogni suo aspetto. Premio Oscar per l’adattamento e altre sette nomination tra cui miglior film, regia e a Kiera Knightley come attrice non protagonista. Anche Cumberbatch ottiene la segnalazione, al momento unica della sua carriera. Molto probabilmente ne arriveranno altre...Disponibile su Rakuten TV, CHILI Apple Itunes, TIMVision, RaiPlay.

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD

L’ingresso nel Marvel Cinematic Universe da protagonista del cinecomic diretto da Scott Derrickson consente a Cumberbatch di diventare una star amata dal pubblico giovane di tutto il mondo. Il film in cui recita insieme a Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor e un cattivissimo Mads Mikkelsen si segnala per essere un prodotto intelligentemente orchestrato per regalare al pubblico uno spettacolo non scontato. Doctor Strange funziona sotto più di un livello, soprattutto quando l’attore duetta con la Swinton. Scene da capogiro e un sano divertimento. Strange nei successivi film della Marvel diventerà poi ancora più istrionico, in attesa del secondo capitolo diretto dal genio di Sam Raimi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

1917 (2019)

1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

Una sola sequenza nello stiloso film di guerra diretto da Sam Mendes ma capace di lasciare assolutamente il segno. Cumberbatch sfrutta i pochi minuti in scena per disegnare un soldato che possiede un senso del dovere e delle gerarchie inattaccabile, anche quando significa sacrificare vite umane. E allo stesso tempo si rivela ferito, umano dietro la rigidità del comando. Per il resto 1917 è uno spettacolo cinematografico favoloso, grazie anche alla fotografia straordinaria di Roger Deakins, il migliore di tutti. Ma possiede anche un cuore pulsante, come dimostra la bellissima scena finale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.