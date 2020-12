Buon compleanno Samuel L. Jackson! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La star che interpreta Nick Fury nei cinecomic deal Disney/Marvel e Sony compie oggi 72 anni.

Compie oggi 72 anni il grande Samuel L. Jackson, probabilmente uno dei due, tre attori più conosciuti al mondo. Grazie alla sua partecipazione a blockbuster franchise di enorme successo Jurassic Park, la saga di Star Wars e quella dei supereroi della Disney/Marvel - dove interpreta il mitico Nick Fury - l’attore coi suoi film in carriera ha guadagnato più di 27 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifra non raggiunta da alcun altro collega. Parallelamente alla sua filmografia mainstream Jackson però ha sviluppato negli anni anche prestigiose collaborazioni con autori del calibro di Spike Lee, Quentin Tarantino e M. Night Shyamalan. È proprio questa parte della sua filmografia che vogliamo ricordare oggi attraverso i cinque film in streaming che vi proponiamo. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Samuel L. Jackson

Pulp Fiction

Jackie Brown

Unbreakable - Il predestinato

Regole d’onore

Chi-Raq

Pulp Fiction (1994)

Il primo incontro professionale con Quentin Tarantino arriva col film più famoso degli anni ‘90, un calderone cinematografico talmente ricco di spunti e fascinazioni da diventare esso stesso film-contenitore. Palma d’Oro a Cannes, Oscar per la sceneggiatura originale, Pulp Fiction è cinema geniale e libero dai condizionamenti, uno spasso per i cultori del genere ma non solo. Per il suo ruolo iconico dell’assassino con un’anima Jules Jackson ottiene la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista, l’unica al momento della sua grandiosa carriera. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Jackie Brown (1997)

Ancora Tarantino regala a Jackson un ruolo da protagonista (insieme a Pam Grier) per il suo film probabilmente più radicale e personale, un tuffo acidissimo nel mondo della criminalità che non possiede il glamour di Pulp Fiction ma ne restituisce tutta la vena corrosiva e drammatica. Jackie Brown possiede sequenze di cinema potente, grazie anche alla partecipazione di attori in grande spolvero come Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton e il compianto Robert Forster. Per il suo ruolo Jackson vince il premio a Berlino, che fa il paio con quello che aveva già vinto a Cannes grazie a Jungle Fever di Spike Lee. Disponibile su Chili, NOW TV.

Unbreakable - Il predestinato (2000)

La bellezza e la complessità di Unbreakable sono ancora oggi capaci di scuotere la mente e il cuore dello spettatore, soprattutto degli amanti di fumetti e supereroi. L’incontro/scontro tra i due protagonisti, il comunissimo Bruce Willis dotato di superpoteri e il fragile Samuel Jackson che invece possiede una mente diabolica fuori dal comune, diventa scena dopo scena una riflessione non solo sul cinema di genere ma anche sulla fruizione che il pubblico ne fa. Due attori perfetti - avevano già recitato insieme nel terzo Die Hard e in precedenza si erano “sfiorati” proprio con Pulp Fiction - per un M. Night Shyamalan in stato di grazia. I sequel Split e Glass arriveranno anni dopo a formare una trilogia di enorme spessore. Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Regole d’onore (2000)

In questo dramma processuale che si mescola col film di guerra Samuel L. Jackson viene diretto da uno dei grandi autori del cinema americano come William Friedkin (Il braccio violento della legge, L’esorcista) e ha la possibilità di recitare accanto ad altri due mostri sacri quali Tommy Lee Jones e Ben Kingsley. Regole d’onore è cinema di genere con il piglio aggressivo e la solidità narrativa degli anni ‘70, un prodotto confezionato con enorme cura e meritevole di un destino migliore di quello riservatogli a suo tempo dalla critica - il pubblico invece apprezzò, soprattutto negli Stati Uniti. Da rivalutare per una serata all’insegna dell’intrattenimento forte. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, NOW TV.

Chi-Raq (2015)

Chiudiamo al cinquina con l’ultima collaborazione con il grande Spike Lee, colui che ha lanciato la carriera di Jackson tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 grazie a capolavori come Fa’ la cosa giusta, Mo’ Better Blues e Jungle Fever. Chi-Raq è un grido di denuncia sui generis, in cui Jackson ci regala una grande performance da istrione nel ruolo del “coro” che racconta la tragedia della violenza che insanguina le strade di Chicago. Un film ardito, coraggioso, addirittura sfrontato nella miglior tradizione di Lee. Uno dei più controversi degli ultimi anni del cineasta, e nel senso migliore del termine...Disponibile su Amazon Prime Video.

In quale ruolo iconico avete amato Samuel L. Jackson? Lo preferite in versione autoriale oppure nei suoi cinecomic? Noi siamo rimasti sbalorditi ad esempio dalla sua prova divertentissima e insieme disturbante in Django Unchained ancora di quentin Tarantino, per la quale a nostro avviso avrebbe meritato almeno un’altra candidatura all’Oscar. Fateci sapere la vostra sul grande Sam.