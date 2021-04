Buon compleanno Sally Hawkins! Festeggiamola con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista de La forma dell'acqua compie oggi 45 anni. Ecco cinque film in streaming che ne testimoniano la grande bravura.

Compie oggi 45 anni La talentuosa e simpaticissima Sally Hawkins, attrice inglese che ha saputo imporsi dentro e fuori il meccanismo industriale hollywoodiano sia come comprimaria di lusso in grandi produzioni che protagonista indiscussa di film maggiormente personali. Impostasi definitivamente nel 2008 grazie alla commedia Happy-Go-Lucky di Mike Leigh - film purtroppo non disponibile in streaming per cui ha vinto il premio a Berlino e il Golden Globe come miglior attrice comica - la Hawkins ha imposto con gentilezza ed eleganza il suo stile di recitazione vagamente “stonato” e surreale, diventano ben presto la beniamina del pubblico. I cinque film in streaming selezionati per celebrarne il talento testimoniano in pieno l’efficacia delle prove dell’attrice, a prescindere se si tratti di ruoli di contorno o principali. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Sally Hawkins

Il segreto di Vera Drake

Blue Jasmine

Paddington

Godzilla

La forma dell’acqua - The Shape of Water

Il segreto di Vera Drake (2004)

Prima di Happy-Go-Lucky Mike Leigh ha diretto la Hawkins in uno dei suoi film migliori, un dramma storico girato con una lucidità estetica e narrativa impressionanti. Il segreto di Vera Drake racconta di coloro che vengono ignorati dalla legge ipocrita, e sono costretti a ignorarla per il bene del singolo e della comunità. Leone d’Oro e della Coppa Volpi all’attrice a Venezia e candidato all’Oscar per regia, sceneggiatura e attrice protagonista - una grandiosa Imelda Staunton - il film di Leigh rappresenta un connubio altissimo di forma e contenuto che innalza lo status del cinema di impegno civile. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Blue Jasmine (2013)

Blue Jasmine: Il trailer ufficiale italiano del film di Woody Allen Chiamata dal grande Woody Allen a interpretare la sorella ingenua e problematica della protagonista Cate Blanchett, la Hawkins fornisce una performance perfettamente calibrata per poggiarsi a quella stratosferica della collega. Se Blue Jasmine può di diritto essere considerato l’ultimo grande film di Allen il merito va attribuito in larga parte anche alla Hawkins, che si guadagna la nomination all’Oscar come attrice non protagonista. Un film che strizza l’occhio a John Cassavetes, Gena Rowlands e i loro capolavori. Senza farli rimpiangere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Paddington (2014)

Paddington: Il trailer italiano ufficiale - HD

Un cast di stelle assolute per portare sul grande schermo l’orsetto amato dai bambini di tutto il mondo. Paddington è un lungoemtraggio che insegna come la gnetilezza possa cambiare le cose, riscaldare i cuori e portare armonia tra le persone. Un film di semplicità maestosa e con un’anima profondissima, in cui la Hawkins primeggia accanto a Ben Whishaw, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters e altri grandi nomi. Paul King realizza un piccolo grande gioiello per ogni età, con un sequel se possibile ancora più efficace. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Godzilla (2014)

Godzilla: Trailer Ufficiale Italiano del film - HD

La nuova versione dedicata al mitico lucertolone gigante possiede un cast d’eccezione, che vede la Hawkins insieme a caratteristi di lusso come Bryan Cranston, Ken Watanabe e David Strathairn. Il film diretto da Gareth Edwards si segnala per una spettacolarità particolare e molto precisa, che privilegia il non visto in una messa in scena autunnale, quasi disperata. Godzilla è un buon disaster-movie con un’anima ben definita, che vede protagonisti Aaron Taylor-Johnson ed Elizabeth Olsen. Da gustare con occhio non preconcetto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

La forma dell’acqua - The Shape of Water (2017)

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD

La favola dark che racconta il nostro presente diretta da Guillermo del Toro non sarebbe diventata il film di culto che è senza la Hawkins come magnifica protagonista. Un prova poetica, ispirata e profonda per un personaggio d’altri tempi. La forma dell’acqua garantisce all’attrice la nomination all’oscar come protagonista e si porta a casa quattro statuette tra cui miglior film dell’anno e miglior regia. Accanto a Sally grandi prove anche per Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg e Michael Shannon. Da vedere assolutamente per gli amanti della fantascienza cinefila, con un cuore pulsante e una messa in scena preziosa. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.