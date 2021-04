Buon compleanno Ron Perlman! Cinque film in streaming dell'icona del cinema sci-fi

News Cinema

L'attore feticcio di Guillermo Del Toro compie oggi 71 anni. Eccovi i suoi migliori film in streaming.

Col passare degli anni e delle performance baldanzose e sempre colme di autoironia Ron Perlman si è affermato come uno dei caratteristi più amati del panorama cinematografico internazionale. La sua specialità è ovviamente il fantastico: che si tratti di horror, fantasy oppure fantascienza, Perlman ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale nell’industria, diventando il beniamino sia del pubblico che di autori dentro il genere come Jean-Pierre Jeunet e soprattutto Guillermo del Toro. Festeggiamo dunque i suoi 71 anni dedicandogli i soliti cinque film in streaming che raccontando di una carriera ricca di successi commerciali e di titoli di culto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’icona Ron Perlman

Alien: la clonazione

Blade II

Hellboy

Drive

Pacific Rim

Alien: la clonazione (1997)

Il quarto capitolo della più famosa saga horror/sci-fi è senz’altro il più bizzarro, con protagonista una Sigourney Weaver al suo meglio la cui Ripley ha fuso il proprio DNA con quello dello xenomorfo. Grazie alla regia fantasiosa e ispirata di Jean-Pierre Jeunet, Alien: la clonazione è un prodotto che rivisita il franchise con originalità e una sua poetica specifica. Nel cast, oltre a un glorioso Perlman, troviamo anche Winona Ryder. Da rivedere e divertirsi, decisamente migliore dei film della saga che gli sono succeduti. Prometheus e Alien: Covenant compresi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Blade II (2002)

Chiamato a dirigere il secondo capitolo delle avventure dell’ammazzavampiri Wesley Snipes, Guillermo Del Toro affida a Perlman il ruolo della spalla cazzuta e baldanzosa, parte che gli calza davvero a pennello. Rasato a puntino e con sempre indosso gli occhiali da sole, Perlman costruisce una figura che ben presto diventa iconica all'interno sia della saga che del cinema di genere. Blade II si rivela meritatamente un successo di pubblico e critica, e lancia definitivamente la carriera cinematografica sia dell’attore che del cineasta. Gran bel film d’azione. Disponibile su Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video.

Hellboy (2004)

Ed ecco arrivare il cinecomic di culto tratto dal fumetto di Mike Mignola. Guillermo del Toro scatena la sua strabordante fantasia visiva al servizio di una storia molto ben orchestrata. Hellboy è uno spasso per gli occhi e un grande spettacolo per i fan del fumetto originale. E poi Perlman risulta praticamente perfetto nel ruolo del protagonista, la sua presenza scenica anche dietro il trucco pesantissimo gli consente di costruire una figura destinata e restare. Nel cast tra gli altri anche il grande, mai abbastanza rimpianto John Hurt. Ottimo anche il secondo capitolo Hellboy: The Golden Army. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Drive (2011)

Drive: il trailer italiano del film

Una volta tanto lontano dal cinema fantastico, Ron Perlman realizza uno dei grandi cult-movie dello scorso decennio. Diretto da un Nicolas Winding Refn in stato di grazia - e deciso a godersi la confezione mainstream - Drive è un noir stilizzato, poetico e violentissimo perfetto per essere cucito addosso a un Ryan Gosling strepitoso. Ma anche il cast di supporto non scherza: Carey Mulligan, Oscar Isaac, Bryan Cranston, Christina Hendricks e Albert Brooks. Drive è grande cinema di forma ed emozioni, contenuto in una storia romantica e livida. Miglior regia a Cannes, strameritata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

Il miglior film di mostri giganti del nostro tempo - non ce ne vogliano i vari Godzilla e King Kong - viene organizzato da Guillermo del Toro come uno scontro senza frontiere con robot altrettanto giganteschi e devastanti. Pacific Rim ha una trama da B-Movie e una messa in scena da blockbuster, connubio perfetto per divertire sia il pubblico che la critica. Perlman ha un ruolo secondario ma fascinoso come mai, e ruba la scena i protagonisti Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi e tutti gli altri. Film spettacolare godibilissimo, un vero tributo all’industria d’evasione riletta in maniera personale e sfrontata. Uno spasso davvero. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.