Buon compleanno Robert Pattinson! In attesa di The Batman ecco i suoi migliori film in streaming

La star di Tenet compie oggi 35 anni. Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming per celebrarlo.

Appena conclusa l’avventura cinematografica della saga di Twilight, Robert Pattinson si è messo di grande impegno per scrollarsi di dosso l’etichetta di “bello senz’anima” (e senza troppe doti d’attore) che il franchise young adult gli aveva appiccato, più o meno a ragione aggiungeremmo noi. Lasciamo decidere ai lettori se l’attore è pienamente riuscito in questo intento. Quello che teniamo a sottolineare in questo approfondimento sono invece l’intelligenza, il coraggio e il senso del cinema con cui Pattinson ha scelto i suoi progetti negli ultimi anni, attraverso decisioni che lo hanno portato a collaborare con autori del calibro di David Cronenberg, Claire Denis, David Michod, i fratelli Safdie - notevole il loro Good Time anche se non è entrato nella nostra cinquina - e Christopher Nolan. I film in streaming scelti per rendere omaggio a Pattinson che oggi compie 35 anni rappresentano un percorso di crescita artistica a nostro avviso decisamente interessante, che denota abnegazione e volontà di non rimanere schiavo di determinati stereotipi. E poi sta per arrivare The Batman, in cui Pattinson ha raccolto la sfida impervia di rappresentare il Cavaliere Oscuro in una chiave nuova, differente dai ritratti che negli ultimi anni ci sono stati regalati da Christian Bale e Ben Affleck. Eccovi dunque i titoli migliori della filmografia odierna di Robert Pattinson. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming interpretati da Robert Pattinson

Cosmopolis

The Rover

High Life

Il Re

Tenet

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

La prima collaborazione con David Cronenberg - in seguito arriverà anche Maps to the Stars - offre a Pattinson la possibilità di confrontarsi con un film oscuro e delirante, specchio follemente deforme ma veritiero dell’orrore che si cela sotto la superficie del nostro tempo. Adattamento cinematografico del best-seller scritto da Don DeLillo, Cosmopolis regala al protagonista la chance di duetti magnifici con Paul Giamatti, Juliette Binoche, Kevin Durand. Un film impazzito che mette in scena New York in una delle forme più estreme mai viste sul grande schermo, grazie anche a un grandioso lavoro sul sonoro. E ci prende in pieno…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, RaiPlay.

The Rover (2014)

The Rover: Trailer ufficiale italiano - HD

Il thriller post-apocalittico diretto da David Michôd è stato a nostro avviso uno dei lungometraggi più sottovalutati del 2014, in quanto si tratta di un’opera estrema e affascinante, uno spaccato di psicologie e animi umani al limite in un contesto cinematografico tanto conosciuto quanto rappresentato con coerenza e precisione. The Rover racconta della perdizione di psicologie devastate da un mondo in rovina, dove la lotta per la sopravvivenza è prima di tutto il tentativo di rimanere mentalmente sani. Ovvero umani. Un grande Guy Pearce elettrico e disperato è il protagonista di un cast che oltre a Pattinson comprende anche Scoot McNairy. Come dovrebbe essere il cinema dispotico, disturbante e ipnotico. Film assolutamente da rivalutare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

High Life (2108)

High Life: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film di fantascienza di Claire Denis rappresenta un’altra sfida affascinante e disturbante per Pattinson, che diventa così protagonista di una storia malata ma irresistibile, dove i personaggi vengono immersi in un’atmosfera a tratti davvero difficile da sostenere. High Life raggiunge la vetta più alta del cinema complesso dell’autrice francese, molto elaborato nella messa in scena e capace di scuotere grazie a dilemmi morali che vengono costantemente sottoposti allo spettatore nel modo più diretto e doloroso. Altro grande esempio di cinema indipendente che lavora sull’inconscio per scardinare certezze e illusioni. Film impressionante, sotto più di un aspetto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Il Re (2019)

Il Re: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ancora David Michôd per un nuovo adattamento dell’Enrico V di William Shakespeare, in chiave più spettacolare e contemporanea di quelli realizzati da Laurence Olivier e soprattutto Kenneth Branagh. A Pattinson il ruolo del villain, un Delfino francese impersonato con grande senso di istrionismo che si rivela specchio preciso per la prova invece molto contenuta di Timothée Chalamet. Fortemente voluto da Joel Edgerton che lo ha anche sceneggiato, Il Re è uno spettacolo elegante e corposo, avvincente nelle scene di battaglia e profondo nelle delineazioni psicologiche. Ottima regia sia nella confezione che nella direzione degli attori. Uno dei migliori film Netflix degli ultimi cinque anni. Disponibile su Netflix.

Tenet (2020)

Il giocattolo sci-fi scritto e diretto da Christopher Nolan permette a Pattinson di confrontarsi con un’opera dal grande budget e dalla messa in scena decisamente larger than life. Spettacolo complesso, realistico e insieme roboante, Tenet rappresenta la prova d’attore più elegante e carismatica della carriera di Pattinson, supporto prezioso del protagonista John David Washington. Anche se non possiede la statura e il pathos di altri film di Nolan, comunque uno spettacolo per gli occhi e per la mente. Ci si diverte, e questo dovrebbe bastare. Almeno per stavolta…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.