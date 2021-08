Buon compleanno Richard Gere! Ecco i suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il protagonista di American Gigolo e Pretty Woman compie oggi 72 anni. Cinque titoli in streaming per una carriera di grande prestigio.

Compie oggi 72 anni Richard Gere, uno dei grandi attori di culto a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 in particolare. Diventato un sex-symbol di statura mondiale dopo il successo dello “scandaloso” American Gigolo, Gere è stato troppo spesso e troppo in fretta relegato in quello scomodo ruolo pur continuando a realizzare film di grande levatura e collaborare con molti dei più grandi autori di cinema americani e internazionali: se un interprete viene scelto da Terrence Malick, Paul Schrader, Francis Ford Coppola, Sidney Lumet, Akira Kurosawa, Todd Haynes, Robert Altman, John Schlesinger per realizzare una delle loro opere, non può essere soltanto un “bello senz’anima”...Eccovi dunque i cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio a un attore coraggioso e raffinato, un gentiluomo che ha scritto pagine importanti se non fondamentali della cinematografia statunitense contemporanea. Buona lettura.

I giorni del cielo (1978)

Il film che conferma la grandezza di Terrence Malick dopo l’exploit de La rabbia giovane è un melodramma in costume di eleganza visiva inusitata. Girato interamente all’alba e la tramonto per sfruttare la bellezza della luce naturale, I giorni del cielo vince l’Oscar per la grandiosa fotografia del genio Nestor Almendros. Melodramma bucolico in cui Gere recita magnificamente al fianco di Brooke Adams e Sam Shepard. Capolavoro di intimismo, uno dei migliori lavori dell’autore de La sottile linea rossa e Knight of Cups. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

American Gigolo (1980)

Il film che ha definito la carriera e lo status di icona sexy di Richard Gere è in realtà un noir dell'anima rarefatto e insieme soffocante. Come nel miglior cinema di Paul Schrader la volontà di perdizione e l’ansia di redenzione di un essere umano si abbracciano in un mix emozionale di rara potenza cinematografica. Il percorso che porta il personaggio principale verso il suo destino è una discesa all’inferno elegante e sottilmente ambigua, come solo l’autore de Lo spacciatore sa costruire. American Gigolo è un grande studio di atmosfere e caratteri. Film “malato” e insieme capace di schiaffeggiare ancora oggi il pubblico benpensante.. Irresistibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Ufficiale e gentiluomo (1982)

Il melodramma diretto da Taylor Hackford permette a Gere di diventare anche una star capace di commuovere e intenerire i cuori del grande pubblico. Ufficiale e gentiluomo si impreziosisce anche dei duetti del protagonista con una vibrante Debra Winger, perfetta nell’assecondare la performance carismatica di Gere. E poi il film possiede un arcigno Louis Gossett Jr., che vince meritatamente l’Oscar come miglior attore non protagonista. Cinema di cuore e di pancia. Uno dei titoli più amati degli anni ‘80. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Cotton Club (1984)

Lo sfortunato ma inebriante film in costume diretto da Francis Ford Coppola è un quadro elegante e malinconico sulla grande era del jazz. Gangster-movie visivamente perfetto, Cotton Club consente a Gere di ritagliarsi un ruolo da anti-eroe sfaccettato e molto persuasivo, forse la prova d’attore migliore della sua carriera. Gregory Hynes, James Remar, Diane Lane e un Nicolas Cage alle prime esperienze davanti al machina da presa compongono un cast affiatato e glamour. Film assolutamente da rivedere e rivalutare, una delle perle nascoste nella filmografia di un autore come nessun altro nella storia del cinema americano. Disponibile su CHILI.

Pretty Woman (1990)`

E chiudiamo infine con la commedia romantica che ha segnato una generazione e una pagina fondamentale di cinema di genere hollywoodiano. Chi non si è commosso di fronte a questa rivisitazione in chiave losangelina di Cenerentola? Julia Roberts letteralmente esplode nel ruolo della prostituta dal cuore d’oro. Gere gli fa da perfetto Pigmalione, con Hector Elizondo elegante caratterista a supporto. Pretty Woman è un film romantico e umorale, con momenti di commedia di costume graffianti. Regia ritmata ed efficacissima di Garry Marshall. Disponibile su Disney +.