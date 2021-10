Buon compleanno Richard Dreyfuss! Ecco i migliori film in streaming del grande attore premio Oscar

News Cinema

Il protagonista de Lo Squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo compie oggi 74 anni. Cinque titoli in streaming per celebrare una carriera fantastica.

p>Per raccontare Richard Dreyfuss dobbiamo necessariamente partire da, autore che lo ha definitivamente consacrato dopo chene aveva lanciato la carriera grazie ad(1973). La poetica portante del cinema di Spielberg soprattutto negli anni ‘70, quella che vede l’uomo comune dover affrontare prove fisiche e psicologiche che vanno oltre la portata della razionalità umana, ha trovato in Dreyfuss l’interprete perfetto. La fisicità dell’attore, abbinata alla capacità di mettere in risalto le piccole grandi dicotomie che spesso definiscono l’animo umano, ha permesso a Dreyfuss di dipingere personaggi conflittuali e magnificamente umani. Vincitore dell’Oscar nel 1977 grazie adi(non disponibile in streaming), Richard Dreyfuss ha ottenuto una seconda nomination quasi vent’anni dopo con. Questi sono a nostro avviso cinque dei film in streaming migliori che ha realizzato, alcuni dei quali lo hanno consegnato di diritto alla storia del cinema. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Richard Dreyfuss

Lo Squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

Lo straordinario successo del capolavoro diretto da Steven Spielberg contiene già la filosofia cinematografica dell’autore elaborata alla perfezione. Lo scontro tra l’essere umano e forze apparentemente incontrastabili e meno ancora conoscibili è straordinariamente rappresentato dalla creatura del mare. Roy Scheider e Richard Dreyfuss, accompagnati dal grande Robert Shaw, compongono il trio che si imbarca nella rotta verso l'ignoto che conclude un film scritto e diretto senza eguali. Lo Squalo vince tre premi Oscar e fa il più grande incasso della storia del cinema americano. Serve altro per decretare l’exploit della coppia Spielberg/Dreyfuss? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977)

Incontri ravvicinati del terzo tipo: Il trailer del film - HD

Il ruolo che vale una carriera, quello di un padre di famiglia che più comune non si potrebbe il quale si trova a "toccare" l’impossibile e ne rimane ossessionato. In un film senza precedenti per visione e racconto emozionale, la sequenza delle mashed potatoes diventa il centro emotivo e uno dei momenti più drammatici della storia del cinema fantastico. Incontri ravvicinati del terzo tipo si chiude con un individuo che abbandona tutto e si imbarca verso l’ignoto perché deve sapere, deve esperire cose c’è oltre. Finale straordinario, che solo Spielberg poteva rendere così. Da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Stand By Me - ricordo di un’estate (1986)

Stand by Me - Ricordo di un'estate: Trailer italiano del film

Un semplice cameo alla fine per suggellare una storia di crescita e adolescenza perduta che nessuno aveva reso con tanto ardore cinematografico. Stand By Me - ricordo di un’estate è uno dei pochi grandi adattamenti da Stephen King, un film pieno di calore umano e con personaggi irresistibili. Rob Reiner dirige quattro giovani protagonisti - tra cui River Phoenix - in un’avventura capace di segnare un decennio di cinema americano e non soltanto. Che grande film, per ogni età. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Sorveglianza...speciale (1987)

Che grande artigiano di cinema di genere era John Badham. Richard Dreyfuss ed Emilio Estevez sono protagonisti di questa commedia poliziesca in cui si deve fare da sorveglianza alla bella Madeleine Stowe. Azione, divertimento e un sacco di trovate per un buddy-movie scoppiettante in cui Dreyfuss dimostra tutta la sua naturale verve comica. Sorveglianza...speciale è una delle commedie più divertenti e riuscite degli anni ‘80, con un sequel di qualche anno dopo purtroppo non all'altezza. ma questo non intacca di certo il valore dell’originale! Disponibile su Disney +.

Always - Per sempre (1989)

Il ritorno alla collaborazione con Steven Spielberg arriva grazie al remake aggiornato di Joe il pilota che vedeva protagonista la leggenda Spencer Tracy. Always - Per sempre è uno dei grandi sogni americani dell’autore, una favola che racconta una storia d’amore eterna tra un Dreyfuss magnifico e una tenerissima Holly Hunter. Nel cast anche il grande John Goodman e Audrey Hepburn alla sua ultima interpretazione. Uno dei film meno celebrati di Spielberg eppure uno dei suoi migliori. Quando il cinema fantastico sa far piangere e ha un cuore grande come la storia che racconta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.