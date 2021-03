Buon compleanno Reese Witherspoon! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice premio Oscar per Quando l'amore brucia l'anima compie oggi 45 anni. Abbiamo selezionato per voi cinque dei suoi migliori film in streaming.

Dopo esser diventata la fidanzata d’America grazie a una serie incredibile di commedie di successo - e aggiungiamo noi di fattura mediamente più che degna - Reese Witherspoon ha dimostrato film dopo film, anno dopo anno, di essere un’attrice capace di notevoli performance anche in altri tipi di produzioni, in particolar modo film biografici. Per festeggiare i 45 anni della popolare attrice vincitrice dell’Oscar abbiamo scelto cinque film in streaming che ne dimostrano la versatilità e la capacità di esprimere il meglio delle sue doti al servizio di registi anche molto diversi tra loro. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Reese Witherspoon

Pleasantville

Tutta colpa dell’amore

Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line

Wild

Vizio di forma

Pleasantville (1998)

Il geniale mix di colori e bianco e nero ideato da Gary Ross si addice alla perfezione allo stile di recitazione gentile e guizzante della Witherspoon, lanciata definitivamente proprio da Pleasantville. Accanto a lui il co-protagonista Tobey Maguire e un cast di attori di contorno di assoluta eccezione come Joan Allen, Jeff Daniels, William H. Macy. Tre nomination all’Oscar per un film gentile e pieno di messaggi positivi, quello di cui oggi abbiamo davvero bisogno. Un cult-movie da rivedere per allietare la serata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tutta colpa dell’amore (2002)

Tutta colpa dell'amore: Trailer ufficiale del film

Più di altri titoli maggiormente celebrati della Witherspoon questa è a nostro avviso la sua miglior commedia: un mix perfetto di fascino, battute folgoranti, i classici misunderstanding romantici e un finale che scioglie letteralmente il cuore. E poi Patrick Dempsey e Josh Lucas, che più fascinosi non si potrebbe, soprattutto il secondo...Diretto da Andy Tennant, Sweet Home Alabama (orrendo il titolo italiano…) scalda il cuore, diverte moltissimo e ti fa innamorare della Withespoon. Grosso successo di pubblico. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line (2005)

Nel biopic dedicato al grande Johnny Cash la Witherspoon interpreta il grande amore del protagonista, la cantante June Carter. L’alchimia con Joaquin Phoenix è pazzesca, quando sono in scena insieme i due attori incendiano il film. Diretto da un cineasta di razza quale James Mangold, Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line è un film scritto e diretto con enorme solidità, un melodramma robusto che sa come catturare lo spettatore e irretirlo nelle vicende drammatiche dei personaggi. Oscar come miglior attrice protagonista per la Witherspoon, a suggello di una carriera encomiabile. Disponibile su Chili, Apple Itunes.

Wild (2014)

Wild: Il trailer italiano del film - HD

Altro biopic dedicato alla vicenda di Cheryl Strayed, donna che per ritrovare se stessa intraprende un percorso solitario nel deserto. Jean-Marc Vallée fa di Wild un film molto bello da vedere, sfrutta al meglio l’ambientazione rurale per creare un’atmosfera intimista e vera, dove la psicologia della protagonista si esplicita al meglio. Ottima anche la prova di Laura Dern nel ruolo della madre della Witherspoon. Nomination all’Oscar per entrambe, riconoscimento strameritato. Bel dramma. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Disney +.

Vizio di forma (2014)

La Witherspoon accetta un ruolo breve e di contorno pur di essere diretta dal grande Paul Thomas Anderson e di poter tornare a recitare con Joaquin Phoenix. Se Vizio di forma è un piccolo gioiello di commedia sofisticata e insieme stonata, è anche grazie alla grandi performance del cast di contorno. Tratto dal romanzo omonimo di Thomas Pynchon, il film si rivela un noir di enorme impatto cinematografico, gioioso quanto malinconico. Uno dei cult-movie dello scorso decennio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.