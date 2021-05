Buon compleanno Rebecca Hall! Festeggiamola con i suoi migliori 5 film in streaming

News Cinema

La protagonista di The Prestige e Frost/Nixon compie oggi 39 anni. Ecco i film in streaming che l'hanno fatta amare dal pubblico di tutto il mondo.

Vogliamo oggi festeggiare i 39 anni di Rebecca Hall, nata a Londra il 3 maggio 1982. Figlia del regista Peter Hall (È stata via), l’attrice ci ha regalato uno dei più folgoranti esordi cinematografici degli ultimi anni grazie a Christopher Nolan che l’ha voluta nel cast di The Prestige, uno dei suoi film maggiormente riusciti. Da quel momento la Hall ha costruito film dopo film una carriera che l’ha portata a collaborare con autori del calibro di Ron Howard e Woody Allen, tanto per citare i più famosi. Alternando film di grande richiamo presso il pubblico di tutto il mondo ad altri invece più “piccoli”, Rebecca Hall è diventata uno dei volti più amati del panorama dello showbusiness internazionale. In attesa di vedere il suo notevole esordio dietro la macchina da presa intitolato Passing e interpretato da Tessa Thompson e Ruth Negga, ecco i cinque film in streaming selezionati per celebrare la sua carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rebecca Hall

The Prestige

Frost/Nixon - Il duello

The Town

Iron Man 3

Regali da uno sconosciuto - The Gift

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

In quello che probabilmente ancora oggi è il miglior film diretto da Christopher Nolan la Hall esordisce in un ruolo che esalta la sua notevole presenza scenica, contrapposta a quella del partner Christian Bale. The Prestige coniuga l’eleganza prestigiosa della forma - magnifica in particolar modo la fotografia di Wally Pfister - con una storia appassionante e tragica. Nel cast davvero efficaci anche Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine e un indimenticabile David Bowie nel ruolo di Nikola Tesla. Un film che ha scritto una pagina fondamentale di cinema nel nuovo millennio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Frost/Nixon - Il duello (2008)

Frost/Nixon - Il duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il biopic diretto da Ron Howard e incentrato sulla storica intervista televisiva all’ex-Presidente dimessosi dopo lo scandalo Watergate consente alla Hall di recitare accanto a un notevolissimo Michael Sheen e a un Frank Langella meritevole di nomination all’Oscar per la sua rappresentazione di Tricky Dicky. Frost/Nixon è un lungometraggio magnificamente organizzato e diretto, che trasforma un evento televisivo in una sfida psicologica e retorica di altissima tensione. Merito anche della magnifica sceneggiatura di Peter Morgan. Grande esempio di ritratto storico che diventa discorso sul nostro presente e le sue contraddizioni. Disponibile su Rakuten TV, Chili, NOW.

The Town (2009)

The Town: Il trailer del film diretto ed interpretato da Ben Affleck

Il thriller d’azione ambientato nella sua Boston e diretto da Ben Affleck risulta fin dalle primissime scene uno dei migliori titoli di genere del nuovo millennio. L’attore e regista conferma la sua estrema intelligenza nello scegliere progetti a lui maggiormente adatti, e arruola un cast d’eccezione composto da Jeremy Renner, Jon Hamm e una Rebecca Hall perfetta nel ruolo della vittima e oggetto amoroso del protagonista. The Town è gran cinema di genere, che si ispira a Michael Mann ma viaggi sui propri, robusti binari. Davvero notevole. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Iron Man 3 (2013)

Iron Man 3: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Il terzo capitolo delle avventure in solitaria di Tony Stark si rivela anche il più divertente della saga di Iron Man, grazie a una trovata di sceneggiatura che permette a Sir Ben Kingsley di divertirsi un mondo col personaggio del Mandarino. Il resto lo fa una messa in scena portentosa e il gusto sempre acido di Shane Black per i momenti più leggeri. Oltre a Robert Downey Jr. e a una Hall molto efficace Iron Man 3 si colora anche con la divertita performance di Guy Pearce, villain/nerd acido e corrosivo. Un blockbuster che quasi non sembra un prodotto della Disney/Marvel...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Regali da uno sconosciuto - The Gift (2015)

Regali da uno sconosciuto - The Gift: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Uno dei thriller/dramma più sorprendenti degli scorsi anni, una storia perfettamente raccontata e calibrata di vendetta personale. Personaggi in chiaroscuro che devono fare i conti con gli errori e orrori del passato, un trio di protagonisti perfetto composto dalla Hall, da un bravissimo Jason Bateman in versione drammatica e dall’attore e regista Joel Edgerton. The Gift merita una visione attenta e partecipe, regala sanissima tensione ed emozioni a sorpresa. Ottimo successo di critica e pubblico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.