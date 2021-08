Buon compleanno Pierfrancesco Favino! Festeggiamolo con i suoi film in streaming più riusciti

News Cinema

Il protagonista di Romanzo criminale e Il traditore compie oggi 52 anni. Cinque film in streaming per celebrarne talento e carisma.

Puntiamo oggi una volta tanto lo sguardo alla nostra cinematografia e celebriamo i 52 anni di Pierfrancesco Favino, probabilmente l’attore più carismatico e versatile uscito dagli ultimi vent’anni di cinema italiano. Di certo quello che è riuscito a costruirsi una carriera anche internazionale di tutto rispetto, come testimoniano alcune collaborazioni eccellenti tra cui spicca quella duratura con il premio Oscar Ron Howard. Senz’altro indugio quindi presentiamo a voi lettori i cinque film in streaming selezionati al fine di rendere omaggio alla bravura di Pierfrancesco Favino, interprete di punta dell’industria del cinema italiano. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Pierfrancesco Favino

L’ultimo bacio

Romanzo criminale

Rush

Il Traditore

PadreNostro



L’ultimo bacio (2000)

Il grande successo di Gabriele Muccino diventa un film capace di farsi epocale e lanciare la carriera di praticamente l’intero cast. Anche se in un ruolo secondario Favino si distingue per l’impressionante presenza scenica, in un ruolo che racconta le turbolenze emotive di un uomo insoddisfatto e forse neppure ancora veramente cresciuto. L’ultimo bacio racconta i tormenti esistenziali di una generazione spaesata, e lo fa con le armi predilette del cineasta: cinema vorticoso e appassionato, forse fin troppo. Iconica la canzone di Carmen Consoli. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Romanzo criminale (2005)

Romanzo criminale: il trailer del film

La consacrazione definitiva di Pierfrancesco Favino avviene con l’adattamento cinematografico del romanzo-verità di De Cataldo. Nel ruolo del Libanese l’attore sfodera una prova potentissima, rabbiosa e insieme controllata. Finché lui rimane in scena Romanzo criminale rimane un film di genere serrato e appassionante. Ottima la regia di Michele Placido, alla sua prova più matura e tagliente dietro la macchina da presa. Arriverà la serie TV di culto a mettere un po’ in ombra il film, che però rimane un grande prodotto di intrattenimento. David di Donatello per Favino come non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Rush (2013)

Rush: Nuovo trailer italiano in HD

Dopo averlo diretto in Angeli e demoni, Ron Howard richiama Favino nel ruolo di Clay Regazzoni nel suo magnifico biopic dedicato alla sfida di Formula 1 tra James Hunt e Niki Lauda. Rush è probabilmente il miglior film sulle corse automobilistiche mai realizzato, uno spaccato di costume che riesce a rendere lo spettacolo delle gare avvincente e portentoso a livello puramente cinematografico. Cinema di visione realizzato con senso artigianale, nella migliore accezione del termine. Protagonisti Chris Hemsworth, Daniel Brühl. Sceneggiatura di Peter Morgan, che con Howard aveva già realizzato il notevolissimo Frost/Nixon. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Il Traditore (2019)

Il Traditore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo aver recitato anni prima nel suo Il principe di Homburg, Favino ritrova Marco Bellocchio da grande protagonista del suo biopic dedicato alla figura del pentito storico Tommaso Buscetta. Il Traditore è uno dei lungometraggi più “classici” dell’autore de I pugni in tasca e L’ora di religione. La narrazione a tappe che racconta la presa di coscienza di Buscetta è scandita magnificamente, e su questa si poggia una messa in scena come sempre preziosa. Non il miglior film del regista, ma comunque uno spaccato socio-politico del nostro Paese che ne attacca l’ipocrisia e le trame nascoste. Film necessario, oseremmo dire indispensabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity+, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

PadreNostro (2020)

Il film di Claudio Noce impone definitivamente Favino a livello internazionale regalandogli la Coppa Volpi per l’interpretazione maschile al Festival di Venezia. E strameritatamente diremmo noi, in quanto l’attore sfodera una performance vibrante, drammatica e piena di sfumature. PadreNostro conferma la statura del suo protagonista, che si confronta ancora una volta con la nostra Storia nelle sue pieghe maggiormente oscure e sanguinose. Da vedere per ricordare e riflettere su quello che l’Italia è stata ed ha subito negli Anni di Piombo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.