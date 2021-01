Buon compleanno Orlando Bloom! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore inglese celebra oggi 44 anni e noi ne ricordiamo i cinque film di culto in streaming

Compie oggi 44 anni il mitico Orlando Bloom, attore britannico che a inizio millennio era considerato una delle più grandi star di Hollywood. E a buon diritto aggiungiamo noi, visto che in quel periodo era protagonista di due dei franchise di maggior successo nella storia del cinema mondiale, ovvero Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi. Ma la carriera di Bloom non si è limitata a queste due saghe: anche se non hanno avuto il successo di quelli appena citati, l’attore ha realizzato altri lungometraggi degni di interesse assoluto, lavorando con registi del calibro di Ridley Scott e Cameron Crowe. Ecco dunque i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la carriera di Orlando Bloom, “bello” del cinema manistream amato dal pubblico di tutto il mondo. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Orlando Bloom

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello

Black Hawk Down

Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna

Le Crociate

Elizabethtown

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello (2001)

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Il capolavoro che ha riscritto la storia del fantasy. Grazie alla mente visionaria di Peter Jackson e all’arte della sua Weta abbiamo potuto veder dipanarsi davanti ai vostri occhi un universo filmico totalmente compiuto, credibile e insieme fantastico. Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello i film che l’hanno seguito - compresa la trilogía de Lo Hobbit - sono la miglior saga fantasy della storia del cinema, e probabilmente tale vi rimarrà per molto tempo. Bloom interpreta Legolas, Elfo che si batte accanto a nani e umani per salvare il suo mondo dal Male. A vent’anni dalla sua uscita, ancora uno spettacolo inimitabile. E da brividi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Black Hawk Down (2001)

Altro film corale per Bloom, ma dal tono e dall’estetica radicalmente diversi. Il genio visivo di Ridley Scott scarnifica il film di guerra da ogni orpello non necessario, o meglio che non sia azione pura. Il resto lo fa una messa in scena di potenza quasi insostenibile, che si appoggia sul montaggio vibrante di Pietro Scalia. Black Hawk Down è cinema viscerale e “puro”, nel senso che sceglie di proporre quasi soltanto la visione. A suo tempo lo paragonammo a uno zombie-movie, e siamo ancora convinti che Scott qualche film del genere l’abbia visto prima di mettersi a girare questo capolavoro...Disponibile su Rakuten TV, Chili.

Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna (2003)

Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna: Il trailer italiano del film di Gore Verbinski

Anche se gli episodi successivi si sono rivelati quasi interamente baracconi spettacolari e sconclusionati, ciò invece non toglie che il primo La maledizione della prima luna rimanga un film brillante, arioso, epico e pieno di inventiva. Al comando della giostra c’è ovviamente un grandioso Johnny Depp, ma Bloom e Keira Knightley gli fanno da degnissime spalle e impreziosiscono uno spettacolo godibilissimo. Gore Verbinski al suo meglio, libero di inventare. Cosa che sapeva fare a meraviglia...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes.

Le Crociate (2005)

Le Crociate: il trailer del film

Orlando Bloom torna a essere diretto da Ridley Scott in un colossal purtroppo sfortunato al botteghino, ma capace di proporre allo spettatore uno spettacolo notevolissimo. Merito soprattutto della ricostruzione scenica, che fa de Le Crociate un film a tratti potente. Non tutto gira sempre a dovere e la sceneggiatura non riesce ad evitare qualche caduta di retorica, soprattutto nel finale. Ma il cinema dentro questo film c’è eccome, quindi rivedetevelo senza troppi pregiudizi. A nostro avviso una delle migliori prove d’attore di Bloom. Disponibile su Rakuten TV, Infinity, Netflix.

Elizabethtown (2005)

Una commedia dolceamara che racconta dei piccolo grandi incidenti che la vita ci getta davanti, e della forza di superarli grazie alla propria umanità. Elizabethtown non è neppure lontanamente il miglior film di Cameron Crowe: scivola varie volte a livello narrativo e possiede alcune ovvietà. Eppure è uno dei suoi lavori che amiamo maggiormente, sentito e appassionato come tutti gli altri, forse di più. Accanto a un Bloom comunque in parte una splendida Kirsten Dunst. Il sapore dolceamaro di questo film rimane sul palato per molto, molto tempo. E questo non può essere che un grande pregio. Disponibile su Amazon Prime Video.