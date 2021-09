Buon compleanno Naomie Harris! Eccovi i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Celebriamo la talentosa attrice britannica che compie oggi 45 anni. 5 titoli in streaming tra i suoi più riusciti.

Compie oggi 45 anni Naomie Harris, una delle attrici britanniche di maggior successo dei nostri giorni. Pur non essendo una star di primissimo piano la Harris può vantare nella sua filmografia una serie di successi commerciali e di critica davvero notevole. Da anni ha poi scelto di variare il suo impegno cinematografico tra produzioni mainstream e opere invece più “piccole” e magari impegnate, ottenendo molto spesso l’applauso di critica e pubblico in entrambi i casi. Ripercorriamo dunque il lavoro di Naomie Harris attraverso quelli che a nostro avviso sono i cinque film in streaming più importanti da lei realizzati fino ad oggi. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Naomie Harris

28 giorni dopo

Miami Vice

Skyfall

Southpaw - L’ultima sfida

Moonlight

28 giorni dopo (2002)

L’horror di culto diretto da Danny Boyle che ha rivoluzionato (alcuni diranno purtroppo…) la storia dello zombie-movie. In questo film infatti i non-morti, appestati da una forma di rabbia fulminante, non sono più la lenta e inarrestabile marea di cannibali ma diventano predatori veloci. Una differenza che altera l’idea e conseguentemente l’estetica del genere. 28 giorni dopo funziona davvero bene, terrorizza e angoscia come pochi altri horror di questo tipo, e possiede in più il carisma di Cillian Murphy, della Harris, di Brendan Gleeson e Christopher Eccleston. Ogni volta che lo si rivede mette i brividi. Epocale, a suo modo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Miami Vice (2006)

Chiamata dal grande Michael Mann nel team di agenti sotto copertura il quale deve sgominare il cartello della droga che smercia su Miami, la Harris risponde con una prova mastodontica, rubando la scena ogni volta che si trova insieme ai due protagonisti Jamie Foxx e Colin Farrell. Miami Vice possiede il piglio del Mann migliore, una possanza drammatica di fondo incastonata nell’estetica sempre vibrante dell’autore. Una delle opere più dense del regista di Manhunter e Collateral. Per intenditori di cinema d’azione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Skyfall (2012)

Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

Diventata una Moneypenny aggiornata e combattiva pur mantenendo tutto il suo fascino, la Harris contribuisce in maniera sostanziale alla riuscita del miglior film di James Bond dei nostri tempi. Fotografato magnificamente (come la solito) da Roger Deakins, Skyfall viene diretto da Sam Mendes come fosse una tragedia shakespeariana, innalzando il livello emotivo e stilistico della saga a livelli mai precedentemente raggiunti. Daniel Craig diventa così protagonista doloroso di un film magnifico e indiscutibile, tassello prezioso nel franchise di 007. Nel cast anche il sempre notevole Ben Whishaw. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Southpaw - L’ultima sfida (2015)

Southpaw - L'ultima sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il melodramma pugilistico diretto da Antoine Fuqua è a nostro avviso uno dei lungometraggi più sottovalutati dello scorso decennio. Prima di tutto perché la progressione drammatica del boxer protagonista è sviluppata con una verità difficilmente ritrovabile in questo tipo di produzioni: la sua vena autodistruttiva e il tentativo di vincerla sono i motori primari del film, interpretato da un magnifico Jake Gyllenhaal come protagonista. Alla Harris un ruolo di contorno ma decisamente importante, e soprattutto ottimamente interpretato. Anche Rachel McAdams e Forest Whitaker nel cast di un film lancinante e poderoso. Southpaw è da rivedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Rai Play, NOW.

Moonlight (2016)

Infine il film premiato con l’Oscar per cui la Harris ottiene la candidatura come miglior attrice non protagonista. Un ruolo intenso e disperato il suo, quello di una madre dedita alle droghe che non riesce ad amare il proprio figlio come vorrebbe. Interpretazione irruenta e infuocata, zenit drammatico di un film invece incredibilmente soffuso e capace di toccare le corde più recondite dell’anima dei personaggi. Altro grande supporto di Mahershala Ali che fa di Moonlight uno dei melodrammi migliori da anni a questa parte. Regia di Barry Jenkins. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.