Buon compleanno Mr. T-800! I migliori film in streaming di Arnold Schwarzenegger

Il protagonista di Terminator, Conan il barbaro e Predator compie oggi 74 anni. Cinque titoli di culto in streaming per festeggiare l'icona dell'action anni '80 e '90.

Compie oggi 74 anni il mitico Arnold Schwarzenegger, una delle più amate star dell’action degli anni ‘80 e ‘90. Insieme all’amico e “rivale” Sylvester Stallone, l’attore di origini austriache ha detenuto in quel periodo lo scettro di “Re” del cinema di intrattenimento presso il pubblico amante dell’azione e del grande spettacolo, possibilmente conditi con un sottotesto “restauratore” perfetto per l’epoca reaganiana. I cinque film in streaming scelti per celebrare la grande carriera di Schwarzenegger provengono tutti da quel periodo, e probabilmente non è un caso. Bisogna però ammettere che se fosse stato disponibile in streaming in Italia sarebbe certamente entrato nella lista l’irresistibile True Lies (1994) di James Cameron, commedia d’azione che vede co-protagonista una magnifica Jamie Lee Curtis. Ma non preoccupatevi, di film dell’autore di Avatar e Titanic ne troverete comunque qui sotto...Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Arnold Schwarzenegger

Conan il barbaro

Terminator

Predator

Atto di forza

Terminator 2 - Il giorno del giudizio

Conan il barbaro (1982)

Il colossal mitico diretto con feroce vigore da John Milius proietta Arnold Schwarzenegger nell’Olimpo delle star anni ‘80. Conan il barbaro è un film dalla forma filmica grezza e nerboruta, che consente all’attore di riempire il personaggio con il suo fisico scultoreo e la sua notevolissima presenza scenica. Max von Sydow e James Earl Jones impreziosiscono con la loro statura di grandi interpreti il cast di un cult-movie violentemente e spudoratamente conservatore, nel puro stile di Milius e della sua visione. Ogni volta che lo rivediamo riserva qualche sorpresa. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Terminator (1984)

Il grande Schwarzy si trasforma nel cyborg senza coscienza che viene dal futuro per uccidere Sarah Connor ed entra di diritto nella storia del cinema di fantascienza. Perché Terminator è un film con pochi soldi ma grandi, grandissime idee e l'afflato di un autore che già ragiona come se stesse padroneggiando milioni e milioni di dollari. Sigonre e signori, James Cameron al suo esordio. Linda Hamilton e Michael Biehn sono perfetti come coppia in fuga impossibile dall’automa. Film d’azione tesissimo e angoscioso, perfetto specchio di un decennio al cardiopalma. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Predator (1987)

Predator: Il Trailer del 30esimo anniversario

Schwarzenegger stavolta è la preda di una macchina da guerra e da assassinio (quasi) perfetta, che nella giungla stermina uno a uno i suoi compagni di battaglia. Ma non lui, soldato addestrato contro quasiasi avversità, anche aliena. Diretto da un John McTiernan in grande spolvero, Predator è un film d’intrattenimento quasi perfetto, un concentrato di tensione ed effetti speciali davvero avvincente. L’ambientazione serve da perfetta cornice per un duello tra menti e corpi come pochi se ne sono visti a livello mainstream. Momenti di grande, grandissimo cinema d’evasione. Alcuni sequel non sono male. ma niente a che vedere con l’originale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Atto di forza (1990)

Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

Altro colossal di fantascienza magniloquente e seriamente disturbante in molti momenti, anche perché alla regia c’è quel Paul Verhoeven che di essere politicamente corretto non ha mai voluto saperne. Adattamento libero e maestoso da Philip K. Dick, Atto di forza ci mostra uno Schwarzy in lotta contro tutti, prima di tutto contro la sua mente pilotata. Michael Ironside, Ronny Cox e una Sharon Stone in rampa di lancio per uno sci-fi a suo tempo capace di impressionare seriamente lo spettatore. Sanguigno e visivamente tronfio come il miglior cinema del suo autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

E infine il blockbuster che ha cambiato la storia degli effetti speciali applicati al cinema, un mix incredibile di computer grafica ed effetti meccanici che sorregge un meccanismo narrativo perfetto, senza pause o cedimenti. Terminator 2 - Il giorno del giudizio dal primo all’ultimo momento tiene incollato lo spettatore grazie a un tornado cinematografico senza eguali, messo in piedi da un James Cameron titanico eppure preciso, puntuale. Il miglior film di Schwarzenegger e uno dei migliori prodotti mainstream della storia del cinema. Ancora oggi di una bellezza impressionante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.