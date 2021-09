Buon compleanno Monica! I migliori film in streaming interpretati dalla Bellucci

News Cinema

La diva italiana compie oggi 57 anni. Cinque successi in streaming che ripercorrono una carriera internazionale di grande spessore.

Vogliamo celebrare oggi i 57 anni di Monica Bellucci, una delle attrici italiane più conosciute a livello internazionale. Affermatasi come top-model negli anni ‘80, la Bellucci nel decennio successivo ha intrapreso la carriera di attrice lavorando con alcuni tra gli autori nostrani e internazionali più affermati. Quante interpreti italiane possono infatti vantare collaborazioni eccellenti quali Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, le sorelle Wachowski, Terry Gilliam e altri ancora? Apprezzata probabilmente più all’estero che in patria, Monica Bellucci in questi anni ha diviso la propria carriera tra Hollywood e la Francia, terra di adozione artistica e professionale. Ecco dunque i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a Monica Bellucci, attrice e diva come nessun’altra. Buona lettura.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Chiamata da Francis Ford Coppola a interpretare una delle tre concubine del vampiro Gary Oldman, la Bellucci ottiene un battesimo internazionale senza precedenti. Il Dracula di Bram Stoker (ma è molto di più del cineasta che del romanziere…) diventa un film visionario e sfrontato, un compendio di effetti speciali meccanici e di trucco senza precedenti. Magnifica visione di cinema totale, vincitrice di tre premi Oscar tecnici. Nel cast anche Keanu Reeves, Winona Ryder, Cary Elwes e Sir Anthony Hopkins nel ruolo di Van Helsing. Uno dei film che hanno segnato la Hollywood degli anni ‘90. Spettacolare e personale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Under Suspicion (1999)

Anche se Under Suspicion non è uno dei gialli più memorabili della storia del cinema, per la Bellucci arriva la possibilità di recitare con due dei più grandi attori della storia del cinema contemporaneo. Gene Hackman e Morgan Freeman da soli tengono in piedi un thriller di routine che Stephen Hopkins confeziona con professionalità. La differenza la fanno ovviamente due attori di talento cristallino, che si divertono a interpretare ruoli consumati e affascinanti. Prodotto di genere che si lascia guardare e si fa ammirare per il talento che contiene. Disponibile su NOW.

Malèna (2000)

Per raccontare la sua Sicilia, il suo fascino e le sue contraddizioni storico-sociali il premio Oscar Giuseppe Tornatore chiama come protagonista la Bellucci, che lo ripaga con la miglior prova d’attrice della sua carriera. Fascino, incredibile presenza scenica, sensualità e un tocco drammatico mai visto prima. Se Malèna è senza dubbio uno dei migliori lungometraggi dell’autore il merito è anche dell'interprete principale. Nomination all’Oscar per la fotografia e per le musiche dell’eterno Ennio Morricone. Uno dei migliori film della filmografia della Bellucci. Disponibile su CHILI, Infinity +.

Matrix Reloaded (2003)

Matrix Reloaded: il trailer del film

Anche se in un ruolo secondario, altra partecipazione d’eccezione a uno dei film di culto di quel decennio. Dopo il successo del primo episodio con Matrix Reloaded le sorelle Wachowski lasciano esplodere la loro immaginazione sci-fi portando lo spettacolo a un altro livello. L'ultima sequenza del film è da leggenda, storia del cinema contemporaneo per spettacolo e meraviglia della visione. Film dagli incassi stratosferici e dal successo mondiale. Perfetto Keanu Reeves come protagonista. A nostro avviso sotto alcuni punti di vista è anche meglio del primo...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision.

I fratelli Grimm e l’incantevole strega (2005)

E chiudiamo la carrellata sulla carriera di Monica Bellucci con un altro grande autore di culto, ovvero Terry Gilliam. I fratelli Grimm e l’incantevole strega è forse un prodotto più “indottrinato” rispetto ai suoi capolavori liberi e stravaganti - pensiamo a Brazil come a La leggenda del re pescatore - ma rimane senza dubbio un film affascinante e fantasioso. E poi l’attrice deve comunque vedersela con Heath Ledger e Matt Damon, altri due premi Oscar e pesi massimi di Hollywood. E se la cava come sempre col suo fascino irresistibile. Divertente, spigliato e a tratti parossistico. Insomma, Terry Gilliam...Disponibile su CHILI, Google Play, NOW.