Buon compleanno Milla Jovovich! Cinque film in streaming per la "regina" dell'action-horror

La protagonista del franchise Resident Evil compie oggi 45 anni e noi le rendiamo omaggio con i suoi migliori 5 film in streaming.

Compie oggi 45 anni Milla Jovovich, eroina cinematografica della saga action/horror Resident Evil. Dopo un folgorante inizio come modella nella seconda metà degli anni ‘90 l’attrice ha cominciato ad imporsi all’attenzione del pubblico grazie sia a film di grande richiamo che prodotti d’autore, dimostrando una versatilità che le ha permesso di passare con disinvoltura dalla fantascienza al dramma, dalla commedia ad appunto l’horror. Con i cinque film in streaming che abbiamo scelto per ripercorrere i momenti più importanti della carriera della Jovovich vogliamo rendere omaggio a un’attrice che ha sfruttato al meglio le proprie qualità senza mai prendersi troppo sul serio. Questo le ha permesso di diventare la beniamina di milioni di fan del cinema di intrattenimento, a nostro avviso con pieno merito. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming di MIlla Jovovich

Il quinto elemento

He Got Game

Le bianche tracce della vita

Zoolander

Resident Evil

Il quinto elemento (1997)

Il film che ha lanciato la carriera di Milla Jovovich è uno dei grandi prodotti di fantascienza degli anni ‘90. La fantasia visionaria di Luc Besson al servizio di una trama spigliata e divertentissima, in cui Bruce Willis spadroneggia con la sua chioma biondo platino e la solita presenza scenica. Il quinto elemento è immaginazione al potere, spettacolo grandioso ma mai fine a se stesso, uno dei migliori prodotti che l’industria dello spettacolo europea abbia mai realizzato. Niente da invidiare alle produzioni hollywoodiane, anzi...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

He Got Game (1998)

Chiamata da Spike Lee nel cast di uno dei suoi film migliori, Milla Jovovich regala profondità emotiva e spessore drammatico sommesso a una prostituta dal cuore tenero. Al suo primo ruolo serio l’attrice risponde con un’interpretazione matura e centellinata. He Got Game esplora le vicissitudini di un rapporto padre/figlio all'ombra del canestro, un dramma sportivo con momenti di grande impatto e un finale metaforico entrato di diritto nella storia del cinema contemporaneo. Cult movie con un monumentale Denzel Washington, un tagliente Ray Allen e la prorompenza di Rosario Dawson a inizio carriera. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le bianche tracce della vita (1999)

Melodramma sconosciuto al grande pubblico, il film di Michael Winterbottom è un titolo che deve essere assolutamente riscoperto. Ambientato in un West innevato e solitario, The Claim (lasciate perdere il titolo italiano…) fonde con pienezza una messa in scena sontuosa con personaggi dilaniati e profondi. Magnifica sequenza finale che omaggia Fitzcarraldo. Insieme a una Jovovich efficacissima troviamo anche un maestoso Peter Mullan, Wes Bentley e Nastassja Kinski. Cult sfortunato e doloroso, da rivedere ed amare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Zoolander (2000)

Il film comico più di culto di inizio millennio è una satira scatenata sul mondo vanesio della moda. Ben Stiller dirige e interpreta il ruolo principale, ma accanto a lui troviamo una serie di attori di contorno altrettanto irresistibile, tra cui una Jovovich cattivissima e labbrosa come non mai. Zoolander garantisce ilarità e idee, lungometraggio perfetto per una serata con pop-corn e amici in vena di risate. Non è tra le nostre commedie preferite, lo ammettiamo, ma è innegabile che funzioni a meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Resident Evil (2002)

E infine l’adattamento cinematografico del famoso videogioco survival-horror. Milla Jovovich è una Claire Redfield perfetta, indifesa e insieme pronta alla battaglia. Lo spirito action del gioco originale c'è, un po’ più horror e magari meno anzione cyberpunk non avrebbero guastato, ma nel complesso Resident Evil rimane un prodotto divertente e capace di garantire spettacolo nonostante il budget contenuto. E almeno un paio di sequel sono anche migliori del primo capitolo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.