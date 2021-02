Buon compleanno Michael Bay! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il regista di Transformers e Armageddon compie oggi 56 anni. Abbiamo selezionato cinque titoli ins streaming tra i suoi più apprezzati.

Che possa piacere o meno il suo stile eclatante e sempre sopra le righe, bisogna comunque ammettere che Michael Bay nell’ultimo quarto di secolo ha scritto pagine fondamentali della storia del cinema mainstream. Fin dall’esordio questo cineasta ha saputo gestire con enorme perizia grandi budget, stelle hollywoodiane di prim’ordine, e al tempo stesso costruire un suo cinema pienamente riconoscibile. Un film diretto da Michael Bay possiede un qualcosa che lo rende diverso dagli altri pop-corn movie destinati a sbancare i botteghini americani e internazionali. La gestione del ritmo narrativo, il montaggio serrato, l’uso di musiche roboanti hanno contraddistinto i suoi successi, e quando tale modo di fare cinema è stato trasposto in progetti più personali, il risultato è stato sorprendente come conferma uno dei cinque film in streaming che abbiamo scelto per raccontare la carriera di Bay, il quale oggi compie 56 anni. Dunque allacciate le cinture, e come sempre buona lettura.

Bad Boys (1995)

L’esordio alla regia contiene già tutti gli stilemi di quello che sarà poi il cinema di Michael Bay. Questo action-thriller adrenalinico e dalla confezione da videoclip lancia la carriera mainstream di Will Smith, protagonista testosteronico e lucidato a dovere insieme alla spalla comica Martin Lawrence. Bad Boys si rivela un grosso successo di pubblico e i due sequel lo confermeranno. Cinema di intrattenimento puro, per palati non finissimi di certo, ma appunto fa al meglio quello che deve fare: intrattenere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

The Rock (1996)

Il primo lungometraggio con un budget davvero consistente e attori di primissimo piano garantisce a Bay la possibilità di costruire un action-thriller di tutto rispetto, che lavora sulla sintonia tra un carismatico Sean Connery e un Nicolas Cage sorprendentemente misurato (per i suoi standard…). The Rock si rivela un film capace di sfruttare l’iconica ambientazione di Alcatraz per costruire una trama funambolica e momenti di ottimo cinema di intrattenimento. Se poi aggiungete attori di contorno come Ed Harris e John Spencer, il blockbuster è servito. Un film che fa tanto, tanto anni ‘90...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Armageddon - Giudizio finale (1998)

Se parliamo di produzione mainstream, questo è senz’altro il capolavoro di Michael Bay. a suo tempo francamente lo trovammo stordente, mentre rivederlo su un buon televisore fa davvero la sua porca figura! Bruce Willis e Ben Affleck gigioneggiano con piacere, lo spasso di grossi caratteristi di contorno come Billy Bob Thornton, Steve Buscemi e Owen Wilson condisce il tutto con le spezie giuste. Stranamente Armageddon va servito freddo: a rivederlo oggi diverte davvero, molto più di quanto fece all’epoca. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

Transformers (2007)

Al primo capitolo del franchise di successo davvero non si può dire nulla: storia che funziona col contagiri, messa in scena epica ed effetti speciali che a suo tempo fecero strabuzzare gli occhi. Bay confeziona un film di fantascienza coi controfiocchi, pieno di trovate visive e con un ritmo scatenato. Transformers, un piacere da gustare tutto d’un fiato, spassoso e convincente sotto molti punti di vista. Un film che ha segnato un’epoca a Hollywood e non solo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)