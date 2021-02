Buon compleanno Michael B. Jordan! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming per celebrare il protagonista di Creed e Black Panther.

Compie oggi 34 anni Michael B. Jordan, attore a cui siamo particolarmente affezionati sin dai tempi della serie TV Friday Night Lights, di cui è stato tra i protagonisti nelle ultime due, avvincenti stagioni. Pur essendo diventato una star di livello mondiale - ha già tre film che hanno superato i 100 milioni di dollari d’incasso negli Stati Uniti - Jordan continua ad alternare produzioni di richiamo presso il grande pubblico con operazioni più personali e di impatto sociale e civile, come dimostrano ampiamente i cinque film in streaming che abbiamo selezionato. In attesa di vederlo nell’action/thriller Without Remorse diretto dall'italiano Stefano Sollima, e successivamente esordire come regista grazie a Creed III, eccovi il meglio della carriera di Michael B. Jordan. Buona lettura.

Cinque film interpretati da Michael B. Jordan

Prossima fermata: Fruitvale Station

Creed - Nato per combattere

Black Panther

Creed II

Il diritto di opporsi

Prossima fermata: Fruitvale Station (2013)

Prossima fermata: Fruitvale Station: Il trailer italiano del film - HD

La prima, sentita collaborazione con il regista Ryan Coogler impone all’attenzione del pubblico entrambi grazie a una storia purtroppo vera di razzismo e ingiustizia da parte delle forze dell’ordine. Prossima fermata: Fruitvale Station racconta la tragedia dell’assassinio di Oscar Grant senza retorica o eccessivo uso del melodramma. Jordan si conferma attore di carisma, capace di raccontare le difficoltà del protagonista con pienezza e senso del pudore. Un film profondamente intriso di senso civico, rappresentazione dell’ennesima pagina sanguinosa che riguarda il preconcetto e l’abuso in America. Da vedere per non dimenticare. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Creed - Nato per combattere (2016)

Creed - Nato per combattere: Il Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Lo spin-off del franchise di Rocky riunisce Jordan e Coogler in un dramma sportivo ottimamente organizzato, in cui il protagonista sale sul ring per trovare le proprie radici, anche a costo di rimetterci qualche costola. Creed risulta un prodotto di genere con un’anima precisa e molto ben espressa, un degnissimo esempio di cinema mainstream che non rinuncia a raccontare psicologie afflitte e personaggi in chiaroscuro. Sylvester Stallone a supporto impreziosisce la prova maiuscola di Jordan. Migliore di tanti episodi di Rocky, senza dubbio alcuno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, NOW TV.

Black Panther (2018)

Black Panther: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il film/evento dell’anno è uno spettacolo visivo e narrativo molto efficace, capace di intrattenere ma anche di far riflettere: dietro il conflitto tra i due protagonisti Ryan Coogler infatti racconta la storia della battaglia per i diritti civili, l’approccio differente di Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Alla fine Jordan e il suo Erik Killmonger rubano la scena al supereroe, facendo di Black Panther un film potentissimo, a tratti quasi rabbioso. Primo cinecomic a essere candidato all’Oscar come miglior film, tre statuette vinte. A suo modo ha fatto la storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Creed II (2018)

Creed II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Se non è migliore dell’originale, davvero poco ci manca. Perché in Creed II Adonis non ha ancora risolto i suoi conflitti interiori, e continua a combattere per tenere a bada quei fantasmi. Ancora più doloroso e sanguigno del precedente, con l’aggiunta della storia sussidiaria di Ivan Drago e suo figlio che convince in pieno. Bell’esempio di sequel che amplia il percorso dell’eroe e coinvolge altri personaggi, altre storie, ma la stessa tensione drammatica. Ennesimo successo per Jordan. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Il diritto di opporsi (2019)

Il Diritto di Opporsi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tratto dalla storia vera dell’avvocato per i diritti civili Bryan Stevenson, Il diritto di opporsi si regge interamente sulle spalle di Jordan e di Jamie Foxx, condannato a morte per un delitto che non ha commesso. Un film intriso di senso civile, necessario per raccontare quanto il sistema giudiziario a stelle e strisce sia ancora cieco e pieno di pregiudizi, soprattutto negli stati del Sud. Nel cast anche il premio Oscar Brie Larson e un efficacissimo Tim Blake Nelson. Buon esempio di impegno che non dimentica di intrattenere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.