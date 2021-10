Buon compleanno Matteo Garrone! ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'autore di Gomorra e Dogman compie oggi 53 anni. Cinque titoli in streaming per ripercorrere una carriera di livello internazionale.

Festeggiamo oggi i 53 anni di Matteo Garrone, uno dei cineasti più importanti e talentuosi dell'odierno panorama cinematografico italiano. Attivo fin dagli anni ‘90 con opere che avevano già esplicitato uno sguardo personale e molto preciso, Garrone si è definitivamente imposto a inizio del nuovo millennio con L’imbalsamatore. Da quel momento la sua filmografia si è impreziosita con lungometraggi capaci di alternare un realismo di fondo sempre presente con una visione poetica capace di trascenderlo, per arrivare a una sintesi di realtà e finzione affascinante se non unica. Il cinema di Matteo Garrone contiene al proprio interno fascinazioni e uno sguardo che lo rendono diverso da quello di tutti gli altri autori del nostro Paese. Per augurargli buon compleanno e rendere insieme omaggio alla sua opera abbiamo scelto i cinque film in streaming che secondo noi ha realizzato con maggiore coerenza estetica e narrativa. Buona lettura.

L’imbalsamatore (2002)

Noir di sicuro impatto, un film costruito sulle atmosfere torbide e insieme molto eleganti, pur essendo ambientato nello strato più popolare della nostra società. L’imbalsamatore conferma il talento di Matteo Garrone come costruttore di ambientazioni che esprimono la vita interiore dei protagonisti, e come ottimo direttore di attori. Ernesto Mahieux è suadente protagonista di un film con un’impronta molto precisa e affascinante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

Primo amore (2003)

Forse il film maggiormente autoriale di Garrone, e per questo ostico pur nel suo enorme impatto visivo ed emotivo. Costruito sulla performance lancinante di Michela Cescon, Primo amore è un dramma sulla concezione dell’amore impossibile, che significa desiderio di possesso totale, annientante. Momenti davvero forti per un film non sempre equilibrato ma onestamente capace di scavare nel cuore e nella mente dello spettatore. Scioccante ma nella maniera giusta, quella che ti costringe a riflettere, prima di tutto sul rapporto uomo/donna. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Gomorra (2008)

Gomorra: Il Trailer Ufficiale del Film

La consacrazione ad autore di livello internazionale per Garrone arriva con il libero adattamento dal libro-inchiesta di Roberto Saviano. Gomorra possiede una coerenza interna e insieme cinematografica impressionante: un film dove i gesti e le atmosfere consentono allo spettatore di addentrarsi dentro il mondo della criminalità organizzata pur senza alcuna glorificazione. Gran Premio della Giuria a Cannes e European Film Award come miglior film dell’anno. Un successo del tutto meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Reality (2012)

Reality: Il trailer del film di Matteo Garrone

Il realismo onirico che Garrone aveva lasciato intravedere in alcuni momenti dei suoi film precedenti esplode e domina la messa in scena di Reality, dramma dolceamaro su un uomo che preferisce vivere nella finziona piuttosto che in una realtà miserrima. Altro Gran Premio della Giuria a Cannes per un film a tratti davvero spiazzante, soave nella messa in scena quanto torbido nei sottotesti. Magnifico protagonista Aniello Arena. Non il miglior film di Garrone ma comunque un lungometraggio a tratti ipnotico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dogman (2018)

A nostro avviso il miglior film realizzato da Matteo Garrone, capace con pochi tratti di costruire un microcosmo sconfitto e collassato che contiene perô un protagonista eccezionale, un “piccolo” uomo che non sa ribellarsi finché è troppo tardi per tornare indietro. Ispirato da un fatto di cronaca nera realmente accaduto, Dogman si forgia della grande prova di Marcello Fonte, giustamente premiato a Cannes con la Palma d’Oro. Un film duro e disperato, immerso in una messa in scena iper-realista che colpisce lo spettatore forse anche più dei fatti narrati. Lungometraggio nerissimo e potente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.