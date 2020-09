Buon compleanno Kyle Chandler, il coach Taylor di Friday Night Lights che celebriamo con cinque film in streaming

News Cinema

Per i 55 anni del caratterista abbiamo scelto cinque film in streaming che evidenziano la sua bravura.

Compie oggi 55 anni Kyle Chandler, uno degli attori più amati dal pubblico televisivo americano grazie alla serie Bloodline targata Netflix ma soprattutto allo show di culto Friday Night Lights, di cui è stato protagonista per cinque stagioni nel ruolo dell’indimenticabile Coach Taylor. Al cinema Chandler si è costruito negli ultimi anni una carriera solidissima si caratterista, partecipando a titoli di spicco che hanno sovente ricevuto diverse candidature all’Oscar. Abbiamo scelto dunque cinque film in streaming che testimoniano sia la bravura di Kyle Chandler che la sua capacità di assecondare le performance di alcuni dei più grandi attori che lavorano a Hollywood.

Cinque film in streaming per celebrare i 55 anni di Kyle Chandler

Super 8

The Wolf of Wall Street

Carol

Manchester by the Sea

Game Night



Super 8 (2011)

Super 8: Il full trailer italiano del film di J.J. Abrams

Nel successo di critica e pubblico targato J.J. Abrams Kyle Chandler interpreta il poliziotto padre del giovane protagonista. Un ruolo che rispecchia molto da vicino quello di Coach Taylor, un uomo la cui saggezza deriva principalmente dall’umanità e dal comune senso morale. L’attore ripaga con una prova maiuscola, composta e insieme sofferta. Super 8 è probabilmente il miglior film di Abrams, un omaggio allo Steven Spielberg degli anni ’80 ma con una sua anima precisa, geek e insieme intimista. Gran bel prodotto che esplicita al meglio la concezione di revival che il cineasta ha portato avanti con la regia di Star Trek e Star Wars: Episodio VII. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Wolf of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street: Il trailer italiano ufficiale in HD

Nello scatenato lungometraggio di Martin Scorsese Chandler interpreta forse l’unico personaggio con la testa sulle spalle e un senso morale preciso, ovvero l’agente governativo che vuole incriminare Jordan Belfort/Leonardo DiCaprio. Memorabile il duetto tra i due attori sullo yacht, con un tentativo di corruzione parossistico. The Wolf of Wall Street è un film folle, geniale, pieno di attori di contorno che impreziosiscono il prodotto con interpretazioni robuste. E Kyle Chandler è senza dubbio uno di questi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Il ruolo più complesso della carriera cinematografica di Chandler arriva grazie al regista di culto Todd Haynes, che gli offre la parte di un marito che non riesce a comprendere l’insoddisfazione e la ribellione sociale della moglie. Carol offre all’attore la possibilità di confrontarsi con la grandezza di Cate Blanchett, e di regalare al pubblico almeno un paio di duetti memorabili. La bravura dell’interprete sta soprattutto nel delineare il bigottismo di un antagonista che però è anche un essere umano, incapacitato a comprendere i tempi che cambiano e le difficoltà che questo comporta. Un film denso e appassionante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Manchester by the Sea (2016)

Manchester by the Sea: Il trailer italiano del film - HD

Nello struggente dramma diretto da Kenneth Lonergan Chandler interpreta il fratello maggiore del protagonista Casey Affleck, un uomo malato che deve fare i conti col tempo che gli rimane. Una prova dolorosa in perfetta sintonia con il suo partner, un ritratto umano che avrebbe meritato senza dubbio maggiore attenzione da parte dell'Academy nella categoria del supporting role. Se Manchester by the Sea è stato un successo di critica e pubblico il merito è anche della prova maiuscola di Chandler, oltre che del resto del cast al proprio meglio. Un film sulla difficoltà di accettare la perdita e la conseguente accettazione del dolore. Uno dei migliori drammi degli ultimi anni. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Game Night (2018)

Game Night - Indovina chi muore stasera?: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con la divertentissima commedia collettiva in cui Chandler interpreta il fratello competitivo (a dir poco…) di Jason Bateman, concedendosi scene irresistibili col suo partner in crime. Game Night conferma la versatilità del caratterista e la sua capacità di adeguarsi e assecondare qualsiasi tono di recitazione. Una commedia scatenata con momenti degni del miglior cinema slapstick. Successo di critica e pubblico per Chandler & Co., un film da gustare in spensieratezza. Rakuten TV, Chili, Infinity, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Se non vi bastano questi cinque titoli per apprezzare in pieno la recitazione solida e “all american” di Kyle Chandler vi consigliamo di recuperare altri titoli importanti come Argo di Ben Affleck, Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow o First Man di Damien Chazelle, in cui interpreta piccole ma significative parti. Ah, ultimamente si è anche concesso al pop-corn movie grazie a Godzilla II: King of the Monsters, franchise di cui interpreterà anche il prossimo capitolo.