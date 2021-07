Buon compleanno Kevin Bacon! Eccovi alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il protagonista di Footloose e Apollo 13 compie oggi 63 anni. Oltre a questi titoli abbiamo selezionato altri tre film in streaming per rendergli omaggio.

Col suo fascino sbarazzino e una presenza scenica diversa da quella dei suoi colleghi, Kevin Bacon ha attraversato la storia del cinema americano a partire dai primi anni ‘80. E lo ha fatto con ironia, eleganza e la volontà di non prendersi costantemente sul serio. In questo modo Bacon, che oggi compie 63 anni, ha costruito una filmografia variegata e assolutamente intrigante, fatta ad esempio di soavi ruoli da villain, film di genere di qualità, e collaborazioni con alcuni cineasti fondamentali del nostro tempo. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere omaggio a un attore a noi davvero molto simpatico, mai candidato all’Oscar ma che almeno in un’occasione - lo scoprirete leggendo - avrebbe meritato la segnalazione. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Kevin Bacon

Footloose

Apollo 13

Echi mortali

Mystic River

X-Men: L’inizio

Footloose (1984)

Uno dei cult-movie ballerini di inizio anni ‘80, il film che rende Kevin Bacon una star di prima grandezza. Diretto da uno dei grandi artigiani della storia del cinema americano quale era Herbert Ross, Footloose è un teen-movie che parla di voglia di vivere e censura, di libertà d’espressione e dolore della perdita. E lo fa con una confezione perfetta per il pubblico più giovane. Canzoni da ricordare e una scena di ballo finale assolutamente coinvolgente. Nel cast anche Lori Singer, Chris Penn, John Lithgow e la grande Dianne Wiest. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video.

Apollo 13 (1995)

Il blockbuster diretto da Ron Howard è diventato fin da subito un classico del cinema anni ‘90, un prodotto solidissimo e arioso, con interpreti che abbracciano e impersonano lo spirito pionieristico degli eroi classici. Insieme a Tom Hanks e Bill Paxton, Kevin Bacon compone l’equipaggio dell’Apollo 13 che tentò di atterrare sulla Luna salvo trovarsi di fronte a guasti meccanici i quali misero in pericolo non soltanto la missione ma la vita degli astronauti stessi. Film spettacolare e insieme intimo, scritto diretto e interpretato al meglio. Nel cast anche Ed Harris e Gary Sinise. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Echi mortali (1999)

Diretto da uno sceneggiatore altalenante ma talentuoso come David Koepp, questo horror tratto dal genio di Richard Matheson consente a Bacon un’escursione nel cinema di genere molto ben organizzata, e soprattutto seriamente terrificante. Echi mortali intrattiene con enorme intelligenza, si regge su una storia solida e possiede una regia calibrata. Ma il film è decisamente Kevin Bacon, carismatico e fragile allo stesso tempo. Uno dei migliori horror/thriller di fine millennio. Disponibile su CHILI.

Mystic River (2003)

Questo è il capolavoro per cui riteniamo Kevin Bacon avrebbe meritato la nomination all’Oscar, magari anche al posto di quel Tim Robbins che poi vinse come miglior attore non protagonista. Dramma criminale di potenza espressiva ed emotiva inusitate, Mystic River è senza dubbio la miglior regia di Clint Eastwood lontano dal suo amato western. Un film crepuscolare e psicologicamente devastante, splendidamente sceneggiato da Brian Helgeland che lo ha adattato da Dennis Lehane. Il protagonista Sean Penn (altro Oscar) è accompagnato nella sua discesa all'inferno anche da Laura Linney, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden. Capolavoro assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

X-Men: L’inizio (2011)

Nel film che ha ricominciato e insieme rivitalizzato la saga degli X-Men dopo la prima trilogia Bacon recita la parte del villain, e si diverte un mondo. Forse la prova più istrionica e strabordante della carriera dell'attore, che quando è in scena la ruba ai vari Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Diretto da un Matthew Vaughn ispirato, X-Men: L’inizio mescola fantascienza con la storia delle tensioni politiche internazionali degli anni ‘60 in un pastiche godibilissimo e spettacolare. Gran ben cinecomic, intelligente e con momenti di pura eleganza cinematografica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.