Buon compleanno Juliette Binoche! Ecco i suoi grandi film in streaming

L'attrice francese compie oggi 57 anni. Abbiamo selezionato cinque cult-movie in streaming per renderle il dovuto omaggio.

Quando pensiamo a concetti come eleganza, fascino intellettuale, sensualità e talento, e li abbiniamo al cinema europeo contemporaneo, il volto che per primo verrà in mente alla maggior parte di noi è quello della grande Juliette Binoche. Affermatasi nella seconda metà degli anni ‘80 grazie alla collaborazione con un regista di culto come Léos Carax (con cui ha realizzato due film di culto come Rosso sangue e Gli amanti del Pont-Neuf) l’attrice che oggi compie 57 anni ha costruito tassello dopo tassello una carriera straordinaria, collaborando con molti dei più grandi autori del cinema di oggi, sia da questa parte dell’Oceano che in America. Non è stato assolutamente facile scegliere i cinque film in streaming con cui celebrare la sua arte: basta pensare che abbiamo lasciato fuori il titolo per cui ha vinto l’Oscar (Il paziente inglese) e l’altro per cui è stata candidata (Chocolat). Questi i cinque lungometraggi che hanno permesso a Juliette Binoche di ritagliarsi un piccolo ma indelebile cantuccio nella nostra personale filmografia del cuore. Buona lettura.

Cinque grandi film interpretati da Juliette Binoche

L’insostenibile leggerezza dell’essere (1988)

La trasposizione cinematografica del libro di culto scritto da Milan Kundera è un mix di classe, erotismo e letterarietà, elementi perfetti per la Binoche di inizio carriera. Un autore discontinuo ma dotato di straordinaria visione come Philip Kaufman compone un puzzle psicologico elettrizzante, incorniciato da una messa in scena che possiede il meglio dello spleen degli anni ‘80. E poi Daniel Day-Lewis e Lena Olin, co-protagonisti di un triangolo amoroso ed emotivo di rara potenza. L'insostenibile leggerezza dell'essere si rivela il film perfetto per il battesimo “internazionale” della Binoche. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Tre colori - Film Blu (1992)

Il primo capitolo della leggendaria trilogia di Krzysztof Kieslowski è l’opera sontuosa che impone definitivamente la Binoche come una delle più grandi attrici del panorama internazionale. Premiata a Venezia così come il film Leone d’Oro, l’attrice in Tre colori - Film Blu fornisce una prova di intensità e compostezza che si compenetrano alla perfezione. Un dramma esteticamente ineccepibile, che ripropone tutta la poetica del proprio autore con una precisione filmica cristallina. Uno dei grandi capolavori degli anni ‘90 per un cineasta che ci ha abbandonato troppo presto e di cui sentiamo ancora oggi un bisogno disperato. Disponibile su Chili, Amazon Prime video.

Niente da nascondere (2005)

Il genio tagliente di Michael Haneke con Niente da nascondere compone uno dei suoi ritratti umani e sociali maggiormente corrosivi e devastanti. Un film sulla paranoia e la persecuzione, ma anche su quanto la società odierna sia stata corrotta dalla visione, dal giudizio superficiale dei fatti. La Binoche ne è enorme protagonista insieme a Daniel Auteuil, altro mostro sacro del cinema transalpino. Se pensate che il cinema di Haneke sia salutarmente disturbante, questo è il film che non dovete assolutamente perdere. Insieme uno schiaffo e un toccasana. Disponibile su NOW TV.

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

La Binoche partecipa con un ruolo di contorno a uno dei grandi adattamenti dello scorso decennio, ignorato ingiustamente dal pubblico. Il genio di David Cronenberg mette in scena la follia urbana dipinta da Don DeLillo con un senso del cinema claustrofobico e asfissiante, un tour de force visivo ed emozionale definitivo. Robert Pattinson ne è protagonista indiscusso e superlativo, a supporto ci sono altri attori del calibro di Paul Giamatti, Kevin Durand, Mathieu Amalric e Samantha Morton. Cosmopolis è un inferno cinematografico come raramente se ne sono visti. Grandioso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime video.

High Life (2018)

High Life: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E infine la partecipazione a uno dei film di fantascienza più enigmatici e affascinanti degli ultimi anni. Se High Life è l’opera ipnotica e velenosa che Claire Denis aveva in mente, ciò è merito soprattutto della prova superlativa della Binoche, scienziata manipolatrice e malata. Accanto a lei ancora un Pattinson efficacissimo, che recita insieme a Mia Goth e André Benjamin. Un film che pulsa, esplode, si insinua mellifluo sotto pelle e alla fine conquista. Da vedere senza indugi, vi disturberà ma ne rimarrete colpiti. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime video.