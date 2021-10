Buon compleanno John Krasinski! Ecco i migliori film in streaming dell'attore/regista

News Cinema

Compie 42 anni il cineasta che ha diretto i due A Quiet Place ed è protagonista della serie Jack Ryan su Amazon Prime. Ecco i suoi film in streaming da non perdere.

Compie oggi 42 anni John Krasinski, a nostro avviso uno degli artisti più lungimiranti e intelligenti che Hollywood oggi può vantare. Dopo essersi costruito una solidissima carriera come caratterista comico - pensiamo soprattutto allo show The Office - Krasinski ha iniziato a variare il proprio repertorio trovando terreno fertile nell thriller d’azione, come conferma ad esempio la notevole serie di Amazon Jack Ryan, di cui è protagonista assoluto. Confermando la sua volontà di esplorare le possibilità del cinema di genere ha poi scelto la regia di un horror che si è dimostrato tra i più originali e terrificanti dell’odierno panorama, dirigendo poi un sequel di tutto rispetto, il quale si è guadagnato il favore del botteghino come il precedente nonostante la pandemia. Senz’altro indugio eccovi dunque in nostri film in streaming preferiti di John Krasinski, sia davanti che dietro la macchina da presa. Buona lettura.

I migliori film in streaming di John Krasinski

In amore niente regole

American Life

23 Hours: The Secret Soldier of Benghazi

A Quiet Place - Un posto tranquillo

A Quiet Place II

In amore niente regole (2008)

La commedia in costume diretta e interpretata da George Clooney non ha avuto particolare successo al botteghino, ma ne avrebbe meritato eccome. Si tratta infatti di un film brioso, intelligente, che rimanda ai classici anni ‘40 con un tocco di eleganza tutta contemporanea. Krasinski come terzo incomodo tra Clooney e Renée Zellweger compone un triangolo esplosivo. In amore niente regole poi mostra il football americano agli albori, dove lo spirito dello sport è ancora intatto e giocoso. Un piccolo cult-movie assolutamente da riscoprire. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

American Life (2009)

American Life: Il trailer del film

Uno dei migliori lungometraggi diretti da Sam Mendes, un road-movie prima di tutto dell’anima. Krasinski e Maya Rudolph sono una coppia che, prima di diventare genitori, vuole trovare il proprio posto nella vita. American Life è stracolmo di momenti di verità intima, di umanità sommessa e anime alla deriva. Un film con un cuore grande e pulsante, interpretato anche da Maggie Gyllenhaal, Allison Janney, Jeff Daniels e altri grandi attori. Un toccasana per l’anima di ogni spettatore. Bellissimo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

13 Hours: The Secret Soldier of Benghazi (2016)

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Terzo trailer italiano del film - HD

Il passaggio all’action arriva con un film di guerriglia urbana davvero efficace, il migliore dai tempi di Black Hawk Down diretto da Ridley Scott. Michael Bay mette in scena 13 Hours: The Secret Soldier of Benghazi con un senso del cinema inimitabile, robusto nella visione ma stavolta anche attento alle psicologie dei personaggi e alle loro relazioni interpersonali. Krasinski guida un cast di attori davvero in forma, che conducono storia e personaggi dentro un labirinto emotivo di impatto indubbio. Probabilmente il miglior film del suo autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018)

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Come realizzare cinema di genere sfruttando al meglio un’idea tanto semplice quanto efficace: e se vivessimo in un mondo dove fare il minimo rumore potrebbe ucciderti? Per A Quiet Place - Un posto tranquillo Krasinski adopera al meglio l’ambientazione della fattoria per costruire un microcosmo preciso in cui inserire una famiglia che vuole sopravvivere all’invasione aliena. Momenti di tensione cinematografica di gran livello e trovate di sceneggiatura molto intelligenti. Grosso successo di critica e pubblico che conferma in pieno l’intelligenza del regista/protagonista. Con lui co-protagonista la moglie Emily Blunt. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes.

A Quiet Place II (2021)

A Quiet Place II: Il Trailer Finale in italiano - HD

Come realizzare un sequel all’altezza dell’originale? Prima di tutto espandendo l’universo, dal momento che non si può più contare sull’effetto sorpresa. Krasinski sfrutta con sapienza quello che gli rimane a disposizione, e come regista dimostra di avere uno sguardo potente realizzando un prologo/flashback di indubbio spessore. A Quiet Place II forse non spaventa quanto il primo ma avvince, tiene col fiato sospeso, emoziona. E l’inserto di Cillian Murphy a supporto della Blunt e dei due giovani protagonisti garantisce qualità recitativa. Ottimo sequel, che diversifica il prodotto e insieme lavora sulla continuità. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.