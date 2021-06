Buon compleanno John Cusack! Ecco i migliori film in streaming dell'attore

News Cinema

Il protagonista di Alta fedeltà compie oggi 55 anni. Cinque titoli di culto in streaming per festeggiarlo.

Dedichiamo oggi i nostri soliti cinque film in streaming a John Cusack, che compie in data odierna 55 anni. Con la sua simpatia e un estro perfetto per la commedia, l’attore è stato uno dei punti di riferimento principali di questo genere per svariati decenni. I titoli scelti per rendergli omaggio però dimostrano anche la sua versatilità: Cusack si è confrontato ad esempio anche con il noir e il film d’azione, ottenendo in alcuni casi risultati a nostro avviso davvero apprezzabili. Eccovi dunque un resoconto rapido della filmografia di John Cusack, attore a cui siamo particolarmente affezionati per più di un motivo. Buona lettura.

Cinque film (di culto) in streaming interpretati da John Cusack

Non per soldi...ma per amore

Rischiose abitudini

Pallottole su Broadway

Con Air

Alta fedeltà

Non per soldi...ma per amore (1989)

L’esordio alla regia cinematografica di Cameron Crowe diventa immediatamente un cult-movie generazionale, una commedia romantica in cui Cusack dimostra la sua notevole presenza scenica e un rapporto subito profondo col genere. Trattandosi di Crowe, la colonna sonora di Non per soldi...ma per amore risulta ovviamente da inchino, e l’idea del protagonista di adoperare il suo stereo per testimoniare i propri sentimenti all’amata ha fatto la storia del cinema degli anni ‘80. Un piccolo grande gioiello da riscoprire, pensando soprattutto a quella che sarà poi la carriera di Cusack e Crowe, autore di grandi film come Jerry Maguire e Quasi famosi. Disponibile su CHILI, Disney +.

Rischiose abitudini (1990)

L’escursione di Cusack nel noir è perfetta, e l’attore sfodera la miglior performance della sua carriera nel ruolo di un piccolo truffatore irresistibile, che si scopre essere un pesce troppo piccolo per competere con le trame della madre Anjelica Huston e della fidanzata Annette Bening. Diretto da un Stephen Frears in grande, grandissimo spolvero, Rischiose abitudini è un thriller soffocante, fatto di interni claustrofobici ed esterni accecanti. Grande sceneggiatura di Donald Westlake, adattata dal romanzo di Jim Thompson. Nomination all’Oscar per la regia, alle due attrici e allo script. Film di raffinata perversità. Grande esempio di cinema di genere e insieme d’autore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pallottole su Broadway (1994)

Dopo averlo diretto in un piccolo ruolo nel bellissimo Ombre e nebbia, Woody Allen chiama nuovamente Cusack come protagonista di Pallottole su Broadway, film in costume ambientato nel mondo del teatro tra autori in crisi creativa, gangster con un grande occhio da drammaturgo e attrici più o meno dotate di talento. Il film viene osannato dalla critica e ottiene ben sette nomination all’Oscar, regalando la seconda statuetta alla grande Dianne Wiest. Una commedia frizzante e parossistica, in cui Cusack divide lo schermo anche con un maestoso Chazz Palminteri e la soavemente svampita Jennifer Tilly. Disponibile su Amazon Prime Video.

Con Air (1997)

Uno degli action-movie più divertenti del decennio, un dirottamento aereo pieno di criminali in cui però si trova anche l’eroe Nicolas Cage, quando era ancora una star di produzioni di serie A. Cusack interpreta l’agente a terra che capisce per primo cosa non va nel volo. Con Air è interpretato anche da un mefistofelico John Malkovich nel ruolo del villain (Cyrus “The Virus”, che gran nome!) a da uno Steve Buscemi folgorante. Film fracassone ma con un cuore larger than life, uno dei migliori pop-corn movie del decennio. peccato che poi il regista Simon West abbia sbagliato tutti i film successivi. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Alta fedeltà (2000)

Tratto dal romanzo di Nick Hornby, il film forse più celebre di Cusack, un cult-movie con un protagonista perfetto per il suo stile romantico e leggermente guascone. Diretto ancora una volta da Stephen Frears, Alta fedeltà è una commedia divertente e infarcita di grande musica. In un cast enorme compaiono anche un Jack Black scatenato e la sempre grande Lili Taylor. Feel-good movie intelligente e con un’anima intonata. È sempre un piacere vederlo. Nomination al Golden Globe come miglior attore comico per il buon John. Disponibile su CHILI, Disney +.