Buon compleanno Jodie Foster! Festeggiamo la grande attrice con i suoi migliori cinque film in streaming

Spegne oggi 58 candeline la protagonista de Il silenzio degli innocenti, due volte Oscar come miglior attrice. Eccovi cinque suoi grandi film in streaming.

È senza dubbio una delle grandi eroine cinematografiche dei nostri tempi, Jodie Foster. Non del tipo “cazzuto” e pronto all’azione come ad esempio lo sono state Sigourney Weaver o in tempi più recenti Charlize Theron. La Foster al contrario ha basato la sua carriera su un tipo di personaggio che parte spesso svantaggiato rispetto all’uomo comune, che deve lottare con le unghie e con i denti anche solo per sopravvivere, non necessariamente per affermarsi. E nel farlo scopre di essere molto più forte di quanto credesse. Durante gli anni e con lo svilupparsi di una filmografia piena di film memorabili, Jodie Foster ha sviluppato questa figura di “underdog” ottenendo risultati magnifici a livello cinematografico. I cinque film in streaming scelti per celebrarla nel giorno dei suo cinquantottesimo compleanno testimoniano il film rosso che lega quasi tutte le sue interpretazioni e offre anche una piccola ma gustosa variante. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Jodie Foster

Taxi Driver (1976)

Scelta giovanissima da Martin Scorsese per interpretare la prostituta minorenne che il protagonista Robert De Niro vuole redimere, la Foster offre una prova d’attrice impressionante, costantemente in bilico tra orrore e innocenza. Decisivo il contributo dell’attrice a fare di Taxi Driver un film epocale, specchio deformante ma vero di una società il cui sostrato silenzioso è sempre più vicino allo sbando, almeno quello esistenziale. La tragedia dell’uomo ridicolo Travis Bickle viene messa in scena in maniera iperrealista e avvolgente, fino a un finale che esplode in tutta la sua potenza espressiva. Palma d’Oro a Cannes, quattro nomination all’Oscar tra cui quelle al film, a De Niro e alla Foster come non protagonista. La storia del cinema è scritta. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video, NOW TV.

Il silenzio degli innocenti (1991)

La fragilità emotiva e il carattere ferreo di Clarice Starling sono il contraltare perfetto per la raffinata follia rappresentata da Hannibal Lecter. Jodie Foster abbraccia questo personaggio con una prova cristallina, trasparente nella sua verità, e grazie anche alla performance altrettanto sontuosa di Anthony Hopkins ci regala il duetto più ammaliante e terrificante della storia del cinema contemporaneo. Il silenzio degli innocenti vive del rapporto tra i due protagonisti, vi costruisce intorno un film livido e brutale nella sua semplicità. Grande regia di Jonathan Demme per un thriller autunnale e disperato, dove la redenzione non garantisce di certo l’innocenza, anzi. Capolavoro assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW TV.

Contact (1997)

Uno dei film più sottovalutati di Robert Zemeckis, una preghiera sentita e vibrante verso l’ignoto, alla ricerca di una speranza che va oltre la logica, la fede, la comprensione. Contact si regge sulla prova maestosa di una Jodie Foster ancora una volta desiderosa di ritrovare gli affetti perduti. Prima parte enigmatica e splendidamente cadenzata, seconda invece serrata, emozionante, capace di scuotere il cuore dello spettatore. Cinema di frontiera quello di Zemeckis, che cerca soluzioni visive e narrative alle grandi domande che l’essere umano si pone. Non sempre la risposta arriva, ma è nella ricerca che l’essere umano dimostra il proprio valore. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Panic Room (2002)

Jodie Foster e sua figlia Kristen Stewart si trovano intrappolate nella stanza blindata dopo che dei rapinatori sono entrati in casa. Un gioco al massacro elegante e tesissimo diretto da un David Fincher in libera uscita, ispirato e brioso. Prova di spessore per la Foster, febbrile e materna insieme. Panic Room rivisita le regole hitchcockiane del thriller con un gusto post-moderno davvero notevole, a partire dai bellissimi titoli di testa. Cinema di intrattenimento ideato e realizzato ai massimi livelli, per veri intenditori della Settima Arte. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Inside Man (2006)

L'ultimo film di Jodie Foster che ci teniamo veramente a consigliare è la sua unica collaborazione con Woody Allen: Ombre e nebbia è uno dei lungometraggi meno celebrati del cineasta newyorkese eppure a nostro avviso rappresenta uno dei suoi capolavori assoluti, parabola filosofica piena di poesia e incorniciata nel bianco e nero portentoso di Carlo Di Palma. La Foster vi interpreta una prostituta dal cuore tenero, in un bordello di una città europea degli anni ‘20. Grande cinema.