Buon compleanno Jessica Lange! Ecco i migliori film in streaming dell'attrice due volte premio Oscar

News Cinema

Da King Kong a Big Fish, cinque film in streaming per festeggiare un'icona del grande e piccolo schermo.

Anche se in questi anni si è pressoché unicamente limitata a lavorare per il piccolo schermo, Jessica Lange rimane comunque un’icona imprescindibile del cinema americano. Fin dagli esordi a metà anni ‘70 l’attrice ha dimostrato una miscela di carisma, sex-appeal e bravura sconosciuta alla maggior parte delle colleghe altrettanto illustri. Vincitrice di due premi Oscar e candidata altre quattro volte, la Lange ha realizzato film indimenticabili diretta dai maggiori registi dell’epoca. Se ad esempio fossero stati disponibili avremmo senz’altro inserito nella nostra cinquina sia il capolavoro musical All That Jazz (1979) diretto dal grande Bob Fosse che il durissimo Music Box - Prova d’accusa (1988) dell’altrettanto importante Costantin Costa-Gavras. Questi dunque i film in streaming scelti per celebrare la grande carriera e il compleanno - 72 anni oggi - della magnifica Jessica Lange. Buona lettura.

Cinque film interpretati da Jessica Lange

King Kong

Il postino suona sempre due volte

Tootsie

Cape Fear

Big Fish - Le storie di una vita incredibile

King Kong (1976)

L’esordio al cinema consente alla Lange di dimostrare la sua stordente carica erotica in una versione di King Kong che gioca decisamente più delle altre con gli archetipi presenti nel mito de la Bella e la Bestia. Prodotto da Dino De Laurentiis, il film diretto dallo specialista in disaster-movie John Guillermin si rivela uno spettacolo grandioso per l’epoca, e ottiene un Oscar speciale per le creazioni dell’indimenticato Carlo Rambaldi. Accanto alla Lange un’altra icona come Jeff Bridges, primo duetto di una serie impressionante che l’attrice avrà in carriera. Disponibile su Infinity, Amazon Prime Video.

Il postino suona sempre due volte (1981)

L’adattamento di Bob Rafelson del classico noir scritto da James M. Cain è uno dei “film scandalo” dei primi anni ‘80. L’alchimia con il partner Jack Nicholson è clamorosa, la coppia sprigiona una carica di sensualità primordiale e velenosa, che rende le atmosfere del lungometraggio perfette per una storia di peccato, crimine e perdizione. Col tempo Il postino suona sempre due volte diventa un classico, film suadente e disturbante come solo Rafelson sapeva essere. assolutamente da vedere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Tootsie (1982)

Semplicemente una delle più grandi commedie della storia del cinema. Con Tootsie Sidney Pollack riesce a mettere in scena la battaglia tra i sessi in maniera elegante e insieme corrosiva, uno sguardo al vetriolo sul mondo della TV e sul maschilismo che la domina. Un Dustin Hoffman al meglio delle sue grandi possibilità duetta con una Jessica Lange meravigliosa nel sottolineare la fragilità e la dolcezza della figura femminile che interpreta, senza mai renderla veramente una vittima sacrificale. E poi un cast di contorno prezioso, in primis un perfetto Charles Durning. Un film senza tempo, oggi più che mai attuale. La Lange vince l’Oscar come miglior attrice non protagonista, strameritato. Il film invece avrebbe dovuto prendere molte più statuette...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cape Fear (1991)

La collaborazione con Martin Scorsese per il remake del classico noir con Robert Mitchum e Gregory Peck consente alla Lange di realizzare il film forse più disturbante della sua carriera. Cape Fear mette in scena il confronto tra due uomini che rappresentano facce diverse del modo sbagliato di esserlo: lo psicopatico Robert De Niro vuole vendicarsi dell’avvocato debole e ipocrita Nick Nolte, che non lo ha difeso come avrebbe dovuto. Un film tesissimo e poderoso nella messa in scena, che oggi non potrebbe essere più realizzato, almeno non con quella forza emotiva e volta all’ambiguità. Nel cast anche una notevole Juliette Lewis. Ancora oggi un’opera che mette i brividi, in più di un senso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003)

Tim Burton chiama la Lange come co-protagonista di una favola romantica unica nel suo genere, fantasiosa e ricchissima a livello visivo. Big Fish rimane uno dei lungometraggi maggiormente compiuti dall'autore di Edward mani di forbice, e questo anche grazie ai duetti che l’attrice possiede con il grande Albert Finney. Momenti di cinema che scaldano il cuore e ammaliano lo sguardo, con protagonista un Ewan McGregor affabulatore come mai. Magnifico esempio di come romance e fantasia possano coesistere al meglio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.