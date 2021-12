Buon compleanno Jane Fonda! Cinque film in streaming per rendere omaggio alla leggenda del cinema americano

News Cinema

L'attrice due volte premio Oscar compie oggi 84 anni. Ecco per voi i migliori film in streaming di una carriera incredibile.

Sette nomination all’Oscar ricevute, due statuette vinte - per Una squillo per l’ispettore Klute e Tornando a casa, entrambi clamorosamente non disponibili in streaming - una serie incredibile di grandi collaborazioni con attori e registi che hanno portato a grandi capolavori del cinema americano, soprattutto negli anni ‘70. Non è stato assolutamente semplice scegliere i cinque film in streaming per rendere omaggio a Jane Fonda, leggenda vivente del cinema americano, un'attrice che ha unito la sua classe cristallina a un impegno civile e sociale che l'ha portata a essere una bandiera della Hollywood più liberal. Eccovi dunque cinque titoli che meritano di essere ricordati nella carriera di Jane Fonda, che oggi spegne 84 preziose candeline. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati dal mito Jane Fonda

A piedi nudi nel parco

Giulia

Arriva un cavaliere libero e selvaggio

Sindrome cinese

Agnese di Dio

A piedi nudi nel parco (1966)

Il mito di Jane Fonda e Robert Redford comincia con il leggendario adattamento cinematografico della commedia di Neil Simon. Diretto dallo specialista del genere Gene Sacks, A piedi nudi nel parco diventa immediatamente un film di culto grazie alla grande alchimia tra i due protagonisti. La Fonda è perfetta, possiede tempi comici incredibili e le migliori battute del film. Grande oggetto di culto che lancia la carriera dell'attrice. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Giulia (1977)

L’ultimo film diretto dal grande Fred Zinnemann è tratto dal romanzo pentimento di Lillian Hellman. E proprio la scrittrice interpretata dalla Fonda è la protagonista di una storia d’amicizia e dolore all’inizio degli anni ‘30, quando il nazismo cominciava a dilagare in Germania e paesi limitrofi. Giulia è un melodramma elegante e intenso, grazie soprattutto alle performance magnifiche dei protagonisti. Nomination per la Fonda, Oscar come non protagonisti a Vanessa Redgrave e un clamoroso Jason Robards Jr. Un film malinconico e affascinante, che segna l’esordio al cinema della leggenda Meryl streep. Disponibile su CHILI, Disney +.

Arriva un cavaliere libero e selvaggio (1978)

La Fonda torna a recitare per Alan J. Pakula che l’aveva già diretta in Una squillo per l’ispettore Klute, ma stavolta si tratta di un western contemporaneo nichilista ed elegante nella forma filmica. Arriva un cavaliere libero e selvaggio si fregia anche delle interpretazioni di un robusto James Caan e ancora del grande Jason Robards Jr., “villain” di statura notevole, quasi shakespeariana. A supporto un Richard Farnsworth che arriva alla nomination all’Oscar come non protagonista. Film non molto ricordato ma potente, pur nel suo squilibrio. Disponibile su Apple Itunes.

Sindrome cinese (1979)

Il dramma di impegno civile vede la Fonda interpretare una reporter che vuole intervistare a tutti i costi Jack Lemmon, ingegnere di una centrale nucleare che sta tentando disperatamente di mettere tutti in guardia contro i rischi di malfunzionamento dell'impianto. Sindrome cinese si regge su una sceneggiatura magnifica, tesa e capace di elevare i personaggi. Ai due protagonisti straordinari si aggiunge Michael Douglas, a completare un trio entrato nella storia del cinema. Grande dramma mozzafiato, che ancora oggi fa vibrare il pubblico per l’emozione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Agnese di Dio (1985)

Diretto dal grande Norman Jewison, Agnese di Dio mette di fronte Jane Fonda a un altro mito come Anne Bancroft, madre superiora che si trova a dover “sopportare” una giornalista che sta indagando su un caso riguardante la giovane suora Meg Tilly. Un dramma tutto al femminile che contrappone fede e razionalità in uno scontro di caratteri durissimo e commovente. Film non per tutti, spigoloso e teatrale, che però impone ancora una volta la grandezza delle attrici protagoniste. Bancroft a un passo dall’Oscar. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.