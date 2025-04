Buon compleanno Jackie Chan! In attesa di Karate Kid: Legends, ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Compie oggi 71 anni la leggenda del cinema di arti marziali (e non soltanto). Ripercorriamo la sua carriera internazionale attraverso alcuni dei suoi film in streaming

Compie oggi 71 anni quel mito della cinematografia mondiale che risponde al nome di Jackie Chan. Attivo fin dagli anni ‘70, l’attore e sceneggiatore ha ottenuto enormi successi di pubblico sia nel mercato asiatico che a Hollywood. Qui sotto trovate cinque dei suoi film in streaming maggiormente conosciuti presso il pubblico occidentale. E ricordiamo che sta per tornare con l'attesissimo Karate Kid: Legends, insieme a Ralph Macchio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jackie Chan

La corsa più pazza d’America

Rush Hour - Due mine vaganti

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2

The Karate Kid: la leggenda continua

The Foreigner

La corsa più pazza d’America (1981)

Il film che permette a Chan l’ingresso a Hollywood è una commedia scatenata e stracolma di attori famosissimi: La corsa più pazza d’America vede infatti tra i protagonisti Burt Reynolds, Roger Moore, Dean Martin, Farrah Fawcett, Peter Fonda, Dom DeLuise e molti altri. Divertimento fracassone e spigliato a cui Chan partecipa con estrema disinvoltura e senso dell’ironia. In alcuni momenti ci si diverte davvero molto, e il pubblico gradisce tanto che ne è stato fatto un sequel, purtroppo non all’altezza. Godibile. Disponibile su Amazon Prime Video.

Rush Hour - Due mine vaganti (1998)

Altra commedia d’azione tutta hollywoodiana che si trasforma quasi a sorpresa in un enorme successo di pubblico. Insieme a Chris Tucker, Chan forma una coppia di azione e comicità dall'alchimia davvero precisa. Se poi nel cast aggiungiamo Tom Wilkinson e Chris Penn, ecco che anche i membri di supporto impreziosiscono il risultato finale. Per la serata d’evasione Rush Hour - Due mine vaganti è un film davvero consigliabile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 (2001)

Non poteva ovviamente non arrivare il sequel: Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 si fa ancora più grande e fracassone, e diventa un successo commerciale ancora maggiore del precedente. E con merito, perché per intrattenere con vitalità tutto funziona a meraviglia. Questa volta partecipano John Lone, Zhang Ziyi, Maggie Q. Spericolato, avvincente, pieno di adrenalina e sempre pronto a far sorridere. Chan e Tucker al loro meglio. Straripante. Disponibile su Google Play.

The Karate Kid: la leggenda continua (2010)

The Karate Kid: la leggenda continua: trailer del film con Jackie Chan e Jaden Smith

Questo reboot della celebre saga che vede protagonista un giovane Jaden Smith e Chan come suo maestro e “padre” a nostro avviso funziona davvero bene. E non a caso The Karate Kid: la leggenda continua si trasforma nuovamente in un enorme successo di pubblico per l’attore, e anche la critica non pare disdegnare. Oltre l'aspetto spettacolare, a rendere il film prezioso è la prova composta e sofferta di Chan, bravissimo a dare profondità al proprio personaggio. Una candidatura all’Oscar come attore non protagonista non avrebbe sfigurato…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

The Foreigner (2017)

The Foreigner: Il trailer del film, versione originale - HD

Chiudiamo col dramma d'azione diretto dallo specialista Martin Campbell che segna una svolta nella carriera di Chan, alle prese con un personaggio cupissimo e vendicativo che l’attore interpreta con efficacissima adesione fisica e psicologica. The Foreigner colpisce spesso allo stomaco oltre che al cuore, grazie anche a una messa in scena autunnale che lascia trasparire il lato oscuro dei personaggi. Nel cast anche un Pierce Brosnan come sempre in grado di sfruttare la sua presenza scenica. Film che spesso ti fa trattenere il respiro. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.