Buon compleanno Ivan Reitman: festeggiamo il "papà" dei Ghostbusters con i suoi migliori film in streaming

Il mitico regista compie oggi 75 anni. Abbiamo scelto per voi cinque dei suoi titoli in streaming che dimostrano una versatilità insospettata.

In attesa di vedere come suo figlio Jason ha portato avanti l’eredità di famiglia con Ghostbusters: Afterlife, rendiamo il nostro doveroso omaggio al grande Ivan Reitman che compie oggi 75 anni. Se non un innovatore, il regista canadese ha avuto il coraggio di trovare forme ibride di generi tra loro apparentemente inconciliabili, sfornando lungometraggi che sono entrati di diritto nella storia del cinema. E ci riferiamo ovviamente in particolar modo al primo Ghostbusters, il quale in un momento in cui il cinema di fantascienza virava verso l’horror (Alien, La cosa) o il melodramma (lo Steven Spielberg di Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T.), Ivan Reitman ha trovato la formidabile contaminazione con la commedia goliardica, sfornando il film di culto che tutti conosciamo. Ecco dunque i cinque titoli in streaming con cui vogliamo onorare la carriera di Ivan Reitman, i quali dimostrano in pieno quanto meriti di essere ricordato non soltanto per il suo lavoro più famoso e riuscito. Buona lettura.

Cinque grandi film diretti da Ivan Reitman

Stripes - Un plotone di svitati (1981)

Dopo il successo di Meatballs targato due anni prima, Ivan Reitman bissa con un film che mette alla berlina la vita militare con un senso dell’ironia innovativo e corrosivo. E ovviamente grazie a Stripes - Un plotone di svitati di presenta al cinema la coppia formata da Bill Murray e Harold Ramis, come al solito anche sceneggiatore. Un piccolo grande gioiello di cinema nonsense, o meglio che possiede un senso interno tutto suo, particolare e irresistibile. Inizia l’era di Ivan Reitman...Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Ghostbusters (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

Cos’altro scrivere su Ghostbusters che non sia già stato scritto? Si era mai vista in precedenza una produzione ad alto budget essere realizzata con tale libertà creativa e voglia di divertirsi? Non che noi ricordiamo. In questo calderone cinematografico c’è tutto, dall’horror alla commedia, dagli effetti speciali all’amore per la Grande Mela. Dedichiamoci allora almeno per una volta ai personaggi femminili, ovvero alla geek e irresistibile Annie Potts e alla magnifica Sigourney Weaver. Come non ricordarle perfette controparti dei quattro sgangherati e amabili protagonisti? Se questo film è genio e mito assoluto, è di certo grazie anche a loro...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Pericolosamente insieme (1986)

Uno dei lungometraggi meno ricordati ma meglio riusciti della filmografia di Ivan Reitman. La commedia romantica frizzante mescolata col thriller funziona a meraviglia soprattutto perché due icone come Robert Redford e Debra Winger duettano a meraviglia e sfoggiano tutta la loro fascinosa classe. Se poi si aggiungono a Pericolosamente insieme la bellezza di Daryl Hannah e il carisma di Terence Stamp, ecco che il cult-movie è servito. Momenti frizzanti e trovate a effetto per un film dall’intrattenimento intelligente ed elegante. Un titolo da riscoprire assolutamente, che dimostra quanto reitman sapesse muoversi meravigliosamente anche fuori dalla sua comfort-zone. Disponibile su Google Play.

Ghostbusters II (1989)

L’idea era quella di rifare in pratica il primo capitolo ma aggiungendo trovate visive e rirproponendo il solito gusto per la goliardata. Ovviamente Ghostbusters II non è il primo, inimitabile, ma ci sono momenti che rimangono comunque eccelsi. Il tono è meno corrosivo e lo spettacolo maggiormente per famiglie, e stavolta gli attori a supporto convincono forse anche più degli Acchiappafantasmi: Peter MacNicol e Rick Moranis sono infatti irresistibili, in particolare quest’ultimo. Da vedere con gusto, altro enorme successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dave - Presidente per un giorno (1993)

Commedia politica tra le più geniali mai realizzate, con un pizzico di Frank Capra e uno sguardo sarcastico all’America tutto contemporaneo. Kevin Kline è un Presidente perfetto, spiritoso e capace di incarnare lo spirito migliore dell’essere umano che si mette al servizio della comunità. Accanto a lui un Sigourney Weaver strepitosa First Lady, con a supporto due grandi caratteristi quali Frank Langella e Charles Grodin. Dave - Presidente per un giorno si avvicina al miglior Aaron Sorkin per battute fulminanti e idee di sceneggiatura, scritta tra gli altri da Gary Ross, che non a caso arriva alla nomination all’Oscar. Forse addirittura il miglior film diretto da Ivan Reitman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.