Buon compleanno Helen Hunt! Ecco i migliori film in streaming dell'attrice premio Oscar

News Cinema

Celebriamo i 58 anni dell'artista con cinque titoli in streaming che l'hanno resa una star di prima grandezza a Hollywood.

Compie oggi 58 anni Helen Hunt, attrice e regista che oggi magari non vediamo spessissimo sul grande schermo, ma che negli anni ‘90 in particolar modo ha dominato la scena cinematografica con titoli di prestigio ed enormi incassi al botteghino americano e internazionale. La sua capacità unica di offrire profondità psicologica e spessore a ritratti di donne comuni l’hanno imposta come una delle interpreti di maggior spicco, tanto da farla arrivare all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1997. Attraverso i cinque film in streaming selezionati vogliamo dunque render affettuoso e meritato omaggio alla Hunt, alla sua forza propositiva e a un talento capace di prove sfumate e insieme assolutamente intense. Anche - anzi probabilmente soprattutto - grazie a lei i suoi partner maschili sul grande schermo hanno saputo fornire alcune delle performance migliori delle loro rispettive carriere. Buona lettura.

Cinque successi in streaming interpretati da Helen Hunt

Qualcosa è cambiato

What Women Want - Quello che le donne vogliono

Cast Away

La maledizione dello scorpione di giada

The Sessions - Gli incontri

Qualcosa è cambiato (1997)

Dopo essersi affermata grazie al successo del popcorn movie Twister di Jan De Bont, Helen Hunt ha la grande occasione come co-protagonista insieme alla leggenda vivente Jack Nicholson. E non la spreca. Diretto con classe da James L. Brooks, Qualcosa è cambiato diventa una commedia di culto che propone caratteri molto specifici e scene di spessore comico-drammatico. Oscar per la coppia di protagonisti, nomination per il supporto Greg Kinnear. Consacrazione definitiva per la Hunt, assolutamente meritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

What Women Want - Quello che le donne vogliono (2000)

Diretta da una Nancy Meyers in grande spolvero, questa commedia fantastica diventa a sorpresa uno dei grandi successi della stagione cinematografica. Merito senza dubbio di un Mel Gibson protagonista divertente e divertito. Ma merito assoluto anche di una Hunt co-protagonista vibrante e appassionata, in un ruolo decisamente non semplice. What Women Want impone ancora una volta un’attrice capace di esaltare i propri colleghi grazie a duetti senza eguali. A tratti spassoso. Disponibile su CHILI.

Cast Away (2000)

Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film

Questo film non può non strappare lacrime a catinelle. Prima di tutto perché Robert Zemeckis sa organizzare lo spettacolo incredibile di un uomo solo per anni e renderlo grande, grandissimo cinema. Poi perché Cast Away rappresenta la più grande interpretazione di Tom Hanks, e questo vuol dire in assoluto una delle più grandi prove d’attore della storia del cinema. E poi perché la storia d’amore con Helen Hunt è vera, dolorosa e commovente, comune come tutte le grandi storie d’amore dovrebbero essere. Capolavoro indiscutibile, un film capace di segnare un’epoca. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La maledizione dello scorpione di giada (2001)

Uno dei film maggiormente sottovalutati del Woody Allen di quel periodo. Una commedia con risvolti noir che regala alla Hunt duetti al fulmicotone e momenti di comicità graffiante e memorabile. La maledizione dello scorpione di giada è un divertissement davvero ben orchestrato, un omaggio sentito ai grandi film di genere degli anni ‘40. Nel cast anche una magnifica Charlize Theron e il sempre efficace Dan Aykroyd. Piccolo grande film di culto da riscoprire nella filmografia dell’autore newyorkese. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

The Sessions - Gli incontri (2013)

The Sessions - Gli incontri: Il trailer italiano del film

Un film gentile sulla menomazione fisica e la ricerca di contatto umano nonostante le avversità. La Hunt si presenta in un ruolo da non protagonista che le regala la nomination all’Oscar nella categoria. Diretto con sensibilità da Ben Lewin, The Sessions - Gli incontri si poggia sulla grande prova del protagonista John Hawkes, poetico e mai sopra le righe, capace di raccontare una vita intera attraverso uno sguardo. Esibizione magistrale per uno dei grandi attori del cinema americano contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.