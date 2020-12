Buon compleanno Hailee Steinfeld! I cinque migliori film in streaming per i suoi 24 anni

Ender’s Game (2013)

Tratto dal best-seller di Orson Scott Card, il film di fantascienza per ragazzi diretto da Gavin Hood (X-Men le origini: Wolverine) si rivela uno dei più complessi e densi di discorsi sotterranei rispetto ai prodotti dello stesso tipo. La Steinfeld recita accanto al protagonista Asa Butterfield e a un cast enorme composto anche da Harrison Ford, Viola Davis, Ben Kingsley, Abigail Breslin. Ender’s Game conferma la volontà della giovane attrice di scegliere produzioni non scontate, in cui poter recitare personaggi stratificati e raccontare storie che in filigrana mettono in discussione il nostro presente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Pitch Perfect 2 (2015)

Pitch Perfect 2: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Entrata in corsa nel sequel del fortunatissimo franchise musicale, la Steinfeld deve confrontare le proprie doti canore con quelle della protagonista Anna Kendrick e di tutte le altre le ragazze del coro. E non sfigura affatto! Pitch Perfect 2 sfrutta il grosso passaparola ottenuto dal primo capitolo per sbancare il botteghino americano, arrivando addirittura a 184 milioni di dollari d’incasso. Conferma che la Steinfeld non è solo attrice di talento ma anche una sorta di “Re Mida” degli incassi. Nemmeno vent’anni e già due film oltre i cento milioni negli States...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

17 anni (e come uscirne vivi) (2016)

17 anni (e come uscirne vivi): Il trailer italiano del film - HD

Commedia di formazione tra le più originali degli ultimi anni, scritta e diretta tenendo sempre in mente la profondità psicologica dei personaggi e la verità della loro vita emotiva. La Steinfeld interpreta con passione e spigliatezza una protagonista che soffre, combatte, sbaglia, ne paga le conseguenze. Magnifici duetti col professore Woody Harrelson, ennesima testimonianza che la giovane attrice tira fuori il meglio quando recita con grandi attori. 17 anni (e come uscirne vivi) merita di essere valutato come uno dei migliori teen-movie di questo millennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Bumblebee (2018)

Entrata nel franchise dei Transformers grazie allo spin-off dedicato al più simpatico dei robot alieni, la Steinfeld si impegna anima e corpo a dare sostanza a un film che sceglie con precisione il proprio target nel pubblico più giovane. Bumblebee si rivela ottimo intrattenimento mainstream, ritmato al punto giusto e con alcune idee di regia molto ben calibrate. Il rapporto tra la giovane protagonista e il robot a tratti diventa addirittura molto commovente. Nel cast anche un simpaticissismo John Cena. Alla fine il film sfiora i 130 milioni d’incasso in America, altro successo per la Steinfeld. Siamo già a tre...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.