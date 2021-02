Buon compleanno Emily Blunt! Festeggiamola con cinque film in streaming

News Cinema

La protagonista di Il ritorno di Mary Poppins e A Quiet Place compie oggi 38 anni. Abbiamo selezionato i suoi film in streaming che riteniamo più interessanti.

Partiamo oggi con fare gli auguri di buon compleanno alla poliedrica e simpaticissima Emily Blunt, che oggi compie 38 anni. Molti sono i successi di critica e pubblico che hanno impreziosito la sua carriera negli ultimi quindici anni, film che hanno svariato dalla commedia al dramma, dall’horror al thriller al musical. Insomma, la Blunt è reputabile oggi una delle attrici più affidabili del panorama cinematografico hollywoodiano, come testimoniano i cinque film in streaming che abbiamo scelto per raccontarne la carriera. Con una precisazione doverosa: non abbiamo inserito Sicario di Denis Villeneuve e A Quiet Place - Un posto tranquillo del marito John Krasinski perché li abbiamo adoperati così tante volte nelle nostre cinquine che sarebbe risultato ridondante. Ma si tratta davvero di due opere riuscite, le quali avrebbero meritato di entrare in questo articolo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Emily Blunt

Il diavolo veste Prada

Wolfman

Looper - In fuga dal passato

Edge of Tomorrow - Senza domani

Il ritorno di Mary Poppins

Il diavolo veste Prada (2006)

Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

La commedia sofisticata che lancia la carriera della Blunt è un gioco di attrici in cui, ogni volta che si trova in scena, ruba lo schermo alle due protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep. La frizzante e civettuola prova le regala la notorietà, contribuendo a fare de Il diavolo veste Prada un classico dei nostri tempi. Tutto funziona a meraviglia in questo adattamento i cui tempi comici si rivelano perfetti. A supporto un eccellente Stanley Tucci. Cinema di svago realizzato con intelligenza e un gusto non scontato per la moda snob. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

Wolfman (2010)

Distrutto dalla critica, ignorato del tutto o quasi dal pubblico, l’horror in costume di Joe Johnston a nostro avviso è uno dei migliori prodotti di genere nel nostro tempo. Il suo gusto cinefilo per il cinema classico è evidente e sfizioso, la confezione ineccepibile, il trio di protagonisti composto dalla Blunt, da Benicio del Toro e da uno shakespeariano Anthony Hopkins funziona a meraviglia. Wolfman non meritava assolutamente tale trattamento, forse è fin troppo preciso e coerente per il cinema di intrattenimento di oggi. Oscar per il miglior trucco, quello che strizza l’occhio a Lon Chaney. Un gran divertimento da rivalutare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Looper - In fuga dal passato (2012)

Looper - In fuga dal passato: Il trailer italiano del film

Il cult-movie diretto da Rian Johnson regala alla Blunt un personaggio di supporto ma di enorme spessore drammatico, che l’attrice riempie con precisione e adesione empatica. Looper - In fuga dal passato diverte per il gioco di specchi temporali che incastra, ma lo fa anche con una possanza narrativa che regala profondità ai due protagonisti rivali, Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt. Con un ottimo cammeo di Garret Dillahunt, caratterista che amiamo sempre. Disponibile su Chili.

Edge of Tomorrow - Senza domani (2014)

Edge of Tomorrow - Senza domani: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Sarà anche ideato e realizzato come un videogioco, ma Edge of Tomorrow - Senza domani rimane uno spasso da vedere e “giocare” insieme ad Emily Blunt e a un Tom Cruise che scherza egregiamente col suo “tipo fisso” di eroe senza codardia. Doug Liman costruisce uno sci-fi pieno di ritmo, visivamente spettacolare e narrativamente solido, nonostante il riavvolgimento continuo. Un ottimo prodotto di genere che ha meritatamente ottenuto il consenso del pubblico. Si parla da tempo di un sequel, speriamo prima o poi arrivi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Il Ritorno di Mary Poppins: Il Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Il ruolo era davvero iconico e avrebbe spaventato molte, moltissime colleghe. Invece la Blunt l’ha abbracciato facendolo proprio, interpretandolo secondo il proprio gusto e le notevoli capacità di attrice. Il ritorno di Mary Poppins sarebbe stato impossibile senza la verve della sua protagonista. Nel cast di supporto da ricordare il gustosissimo cammeo di Meryl Streep e la prova profonda e malinconica di Ben Whishaw, come sempre notevole. Bel musical in cui la Blunt conferma di saper cantare eccome. Lo aveva già dimostrato con Into the Woods, sempre di Rob Marshall. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.