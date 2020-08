Buon compleanno Edward Norton: 50 anni e cinque grandi film in streaming

News Cinema

Per celebrare il mezzo secolo dell'attore abbiamo scelto cinque delle sue migliori interpretazioni in altrettanti film in streaming da non mancare.

Per quasi un decennio Edward Norton è stato uno dei migliori attori del panorama cinematografico americano, se non addirittura il migliore. Una serie di film memorabili e almeno un paio di di cult-movie hanno costellato una carriera che sembrava destinata ai livelli delle maggiori icone di Hollywood. Poi invece una serie di scelte artistiche non eccelse - su tutte il flop de L’incredibile Hulk - ha frenato l’ascesa di Norton, relegandolo in ruoli e produzioni di secondo piano fino alla “rinascita” avvenuta grazie a Birdman, film da Oscar gli ha regalato la sua terza candidatura all’Oscar. Per festeggiare i cinquant’anni dell’attore e regista abbiamo scelto cinque film in streaming che ne testimoniano le grandi doti d’interprete.

Schegge di paura (1996)

Uno degli esordi più folgoranti degli anni ‘90. Nel thriller giudiziario di Gregory Hoblit, nonostante la presenza nel cast di attori come Richard Gere, Laura Linney e Frances McDormand, a far la parte del leone è il giovanissimo Norton nel ruolo di un accusato di omicidio affetto da problemi psicologici. Una prova d’attore sottile ma potente, che gli è valsa la prima nomination all’Oscar come non protagonista. Se Schegge di paura viene ancora oggi ricordato è soprattutto per quel giovane interprete con il volto angelico ma lo sguardo gelido...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

American History X (1998)

Pochissimi attori avrebbero scelto in quel periodo di interpretare un neo-nazista violento e dispotico. Ad accettare la sfida di American History X è stato Norton, regalandoci in questo modo una delle performance attoriali più complesse e poderose della storia del cinema contemporaneo. Nomination all’Oscar come miglior protagonista indiscutibile. Il film diretto da Tony Kaye consente all’attore di tratteggiare una psicologia devastante, una figura la cui redenzione psicologica e spirituale passa attraverso il realismo di un film asciutto, tagliente, difficile da sostenere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fight Club (1999)

Il cult-movie che ha definito una generazione di cinefili, adattamento del romanzo di Chuck Palahniuk dove, una volta, tanto, la sceneggiatura è anche migliore del testo di partenza. Capolavoro di follia e violenza in cui Norton si fa perfetto alter-ego di Brad Pitt, in un duetto che è entrato nella storia. Il Fight Club di David Fincher è cinema libero, vorace, anarchico. Ah, non fatevi ingannare dall’estetica iperbolica: si tratta della vera, grande commedia romantica di fine millennio...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La 25a Ora (2002)

Il primo film americano ad affrontare esplicitamente la tragedia dell’attacco alle Torri Gemelle è un dramma sul rimorso e su l'inesorabilità del tempo che passa. Diretto da uno Spike Lee in stato di grazia, Norton poggia sulle proprie spalle La 25a Ora facendone un film emblematico, il manifesto di una generazione colpita, indifesa, i cui errori vengono esposti senza possibilità alcuna di nasconderli. Un cast formidabile composto anche da Philip Seymour Hoffman e Rosario Dawson. Una delle migliori interpretazioni di Norton. Disponibile su Chili, Apple Itunes.

Birdman (2014)

La vita dell’artista è un lungo, sinuoso e inesorabile piano-sequenza. Birdman lo mostra con ironia e gran classe, e Norton si mette al servizio di Alejandro Iñárritu mostrando una voglia di prendersi non troppo sul serio prima sconosciuta. Insieme a lui un grande Michael Keaton, Emma Stone, Naomi Watts, Andrea Riseborough e molti altri fanno di Birdman un film unico, sottilmente civettuolo, strepitoso da guardare. Disponibile su Netflix, TIMVision.

Se volete continuare a esplorare la carriera di Edward Norton oltre i cinque film che vi abbiamo proposto il consiglio primo è quello di tornare alle origini, o meglio a quel 1996 in cui l’attore ha portato al cinema anche Tutti dicono I Love You di Woody Allen e soprattutto Larry Flynt - Oltre lo scandalo di Milos Forman. Se invece volete gustarvi Norton più recente allora guardate alla sua collaborazione con Wes Anderson, che ci ha regalato due “perle” quali Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel.