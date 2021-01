Buon compleanno Eddie Redmayne! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Per celebrare i 39 anni del protagonista di Animali Fantastici vi proponiamo cinque film in streaming da lui interpretati

Compie oggi 39 anni Eddie Redmayne, uno degli attori più amati dal pubblico internazionale. Prima di diventare una star riconosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Newt Scamander nella saga di Animali Fantastici (spin-off del franchise di Harry Potter) Redmayne aveva già provato il suo valore di attore in alcune produzioni molto differenti tra loro, che variano ad esempio dal musical al film biografico. Vincitore dell’Oscar grazie alla parte di Stephen Hawking, Redmayne ha ottenuto un'altra nomination l’anno successivo con The Danish Girl, diretto da quel Tom Hooper che aveva già collaborato con lui al successo di Les Misérables. Eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la carriera di Eddie Redmayne, che dovrebbe iniziare prossimamente le riprese di Animali fantastici 3. Buona lettura.

Marilyn (2011)

Accanto a due attori di razza come Michelle Williams e Kenneth Branagh, Redmayne in una delle sue prime parti di rilievo non sfigura, tutt’altro. Anche perché il ruolo da lui interpretato gli calza a pennello, grazie al suo stile gentile e vagamente compassato. Marilyn si segnala per la dolcezza nel ritratto della divina Monroe, un biopic che riesce a restituire tutta l’umanità e insieme la fragilità di un mito del cinema e del costume moderni. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Les Misérables (2012)

Uno dei musical più importanti dello scorso decennio, una messa in scena sontuosa per un cast di livello altissimo, che ha regalato l’Oscar a Anne Hathaway e la nomination a Hugh Jackman. Les Misérable si rivela un grande spettacolo cinematografico in grado di andare oltre il semplice genere per farsi cinema potente e appassionato. Film divertentissimo da vedere che conferma la versatilità di Redmayne. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW TV.

La teoria del tutto (2014)

Ed ecco arrivare l'Oscar come miglior attore, un premio a sorpresa per un'interpretazione dalla mimica ammirevole in un lungometraggio che sfrutta al meglio una storia d’amore capace di andare oltre qualsiasi barriera. Grazie alla notevole alchimia con Felicity Jones Redmayne regala al personaggio di Hawking una profondità umana degna del vero genio. La teoria del tutto è un solido melodramma scritto con la consueta maestria da Anthony McCarten, reso un prodotto sopra la media dai due protagonisti. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Animali fantastici e dove trovarli (2016)

Il primo episodio delle avventure fantastiche di Newt Scamander e dei suoi compagni di scorribande è un tripudio di effetti speciali inseriti in una storia che regge benissimo e un’ambientazione affascinante. Animali fantastici e dove trovarli di rivela sapientemente orchestrato da David Yates e propone al grande pubblico uno spettacolo degnissimo, forse anche migliore di molti episodi della saga di Harry Potter. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il processo ai Chicago 7 (2020)

Chiamato da Aaron Sorkin a interpretare uno dei sette attivisti messi sul banco degli imputati dopo gli scontri alla convention democratica di Chicago 1968, Redmayne risponde con un'interpretazione sobria e accurata, capace di fare da ottimo contraltare all'istrionismo di Sacha Baron Cohen. Il processi ai Chicago 7 è un film di impatto civile magnificamente scritto - Sorkin meno la sua volontà di mostrare quanto è bravo, il che lo rende forse anche migliore - e montato con dovizia. Ottimo spettacolo di impegno, intelligente e con un'anima sanamente sovversiva. Uno dei migliori film dell'anno, lo vedremo concorrere agli Oscar quasi sicuramente. Disponibile su Netflix.