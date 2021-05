Buon compleanno Dr. Octopus! I migliori film in streaming di Alfred Molina

News Cinema

L'attore che riprenderà il ruolo del villain nel prossimo Spider-Man: No Way Home compie oggi 68 anni. Eccovi 5 dei suoi migliori film in streaming.

Spegne oggi 68 candeline l’amatissimo Alfred Molina, uno dei caratteristi più amati sia da Hollywood che dal cinema indipendente o da quello europeo. Attivo fin dagli anni ‘80, Molina ha prestato il suo talento alle produzioni più disparate, affrontando generi come il western, il film biografico, quello in costume e il thriller. Recentemente lo abbiamo visto in una breve ma intensa partecipazione in Una donna promettente, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. In futuro invece lo vedremo vestire nuovamente i panni del Dr. Octopus in Spider-Man: No Way Home, ruolo che ha già interpretato nel notevole Spider-Man 2 di sam Raimi. Ed è proprio questo uno dei cinque film in streaming che vogliamo adoperare per celebrare la carriera variegata di un attore di talento e carisma. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Alfred Molina

I predatori dell'arca perduta

Boogie Nights - L’altra Hollywood

Spider-Man 2

Il codice Da Vinci

The Front Runner - Il vizio del potere

I predatori dell'arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La breve ma leggendaria presenza nella prima sequenza del capolavoro d’avventura di Steven Spielberg è addirittura l’esordio al cinema di Molina. E permetteteci, migliore non avrebbe potuto essere. I predatori dell’arca perduta rimane un film insuperato quanto a fantasia, ritmo narrativo, idee di regia e intrattenimento geniale. Troppe le sequenze da ricordare, troppo il cinema che viene omaggiato da Spielberg, Harrison Ford e compagni. Uno dei più grandi film di genere della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Boogie Nights - L’altra Hollywood (1997)

Prova di enorme spessore, oseremmo dire istrionica, in un cast corale che rimane il punto di forza del film di Paul Thomas Anderson. Molia risplende di luce propria e non si lascia oscurare dal talento di Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Burt Reynolds, Mark Wahlberg e tutti gli altri. Boogie Nights - L’altra Hollywood è un film di culto sfrontato e irriverente che omaggia Martin Scorsese come meglio non potrebbe. Un classico degli anni ‘90. Disponibile su CHILI, Google Play.

Spider-Man 2 (2004)

Quando un secondo capitolo diventa probabilmente migliore dell’originale. Supportato da effetti speciali mai visti in precedenza Spider-Man 2 conferma il talento visivo di Sam Raimi e l’efficacia di Tobey Maguire nel ruolo dell’Uomo Ragno. Ma quando è in scena Molina nel ruolo di Octopus si mangia letteralmente il resto del cast, fino ad arrivare a un finale tanto spettacolare quanto tragico. Osiamo scriverlo: uno dei cinque cinecomic migliori della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

Il codice Da Vinci (2006)

Il codice Da Vinci: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'adattamento cinematografico del best-seller di Dan Brown consente a Molina di interpretare un ruolo ambiguo e sfaccettato ma soprattutto di lavorare con titani del calibro di Tom Hanks e Ian McKellen. Il Codice Da Vinci è un thriller elegante nella confezione e dal ritmo molto ben calibrato, che conferma l'efficacia di Ron Howard quando si tratta di intrattenimento di ampio respiro. Bellissimo il finale con le musiche emozionanti di Hans Zimmer. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

The Front Runner - Il vizio del potere (2018)

Dopo Jason Robards Jr. e Tom Hanks, anche Molina interpreta il giornalista del Washington Post Ben Bradlee, uno dei nomi fondamentali della storia di questa professione. E lo fa con grande lucidità e precisione, contribuendo a fare di The Front Runner un film asciutto e molto incisivo sul rapporto tra informazione, privacy e politica. Un ottimo Hugh Jackman comanda il biopic diretto da Jason Reitman, un dramma umano che avrebbe meritato ben altra fortuna al botteghino. Peccato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.