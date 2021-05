Buon compleanno Clint! I migliori film in streaming diretti dal grande Eastwood

News Cinema

Non solo capolavori western. Eccovi cinque film in streaming dell'autore che oggi compie 91 anni.

Compie oggi 91 anni la leggenda vivente Clint Eastwood, un artista che fin dagli anni ‘60 ha attraversato e scritto la storia del cinema contemporaneo in maniera personale ed estremamente specifica. Attivo come regista fin dal 1971 - l’esordio di Brivido nella notte - Eastwood ha elaborato film dopo film una visione e uno stile che sarebbe corretto e allo stesso tempo limitativo definire “classici”. Il suo modo di fare e intendere cinema ha infatti in qualche modo superato tale nozione per farsi depositario di valori anche distanti, se non addirittura antitetici, rispetto molti degli autori della Hollywood classica. Come regista in particolar modo Eastwood è diventato infatti cantore disilluso del singolo individuo che non può più contare sul sistema - sociale, politico, economico che esso sia - e si trova costretto a battersi solitario per i propri diritti. Un filo conduttore ideale venato di malinconia, soffuso ma presente nelle sue opere migliori. Dei grandi western di Clint Eastwood abbiamo già scritto, vogliamo quindi oggi rendergli omaggio con altri cinque film in streaming che mostrano in maniera ugualmente personale e precisa un autore come nessun altro. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming diretti dalla leggenda Clint Eastwood

Bird

Un mondo perfetto

Mystic River

Million Dollar Baby

Changeling

Bird (1988)

Il film che impone definitivamente Eastwood come autore non solo di western è il biopic prezioso e commovente del grande Charlie “Bird” Parker, interpretato con adesione psicologica e grande presenza scenica fa Forest Whitaker. Bird è un film suadente, soffuso e insieme corposo. Palma d’Oro a Cannes al protagonista, Golden Globe per la miglior regia e Oscar per il montaggio sonoro. Il percorso di Eastwood come autore di personaggi in chiaroscuro si è definitivamente delineato...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Un mondo perfetto (1993)

Il primo progetto dopo l’Oscar per Gli spietati è un viaggio doloroso dentro il cuore dell’America dei primi anni ‘60, quella che sta per perdere la propria innocenza con l’assassinio del Presidente Kennedy. Al centro della vicenda l’evaso Kevin Costner e il bambino che ha rapito nel suo tentativo di fuga. A dargli la caccia lo stesso Eastwood, depositario di valori che sembrano non appartenere più al mondo moderno. Un mondo perfetto è una parabola dolorosa e insanguinata che ha un antieroe vero come protagonista. Uno dei migliori e più profondi film dell’autore, da riscoprire assolutamente. Disponibile su Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Mystic River (2003)

Mystic River: il trailer del film

Insieme a Gli spietati il capolavoro assoluto di Clint Eastwood. Adattando il romanzo di Dennis Lehane Brian Hegeland offre all’autore una sceneggiatura portentosa, che viene sfruttata per allestire una messa in scena spettacolare nella sua fluidità e linearità. Sean Penn e Tim Robbins arrivano all’Oscar eppure dei tre protagonisti quello che continuiamo a preferire è Kevin Bacon, asciutto e malinconico nel ruolo di un poliziotto che deve scoprire la verità e insieme affrontare i propri demoni personali. Mystic River diventa scena dopo scena un ballata sul passato che torna a perseguitare il presente. Dramma di rara potenza espressiva ed emotiva. Avrebbe meritato anche l’Oscar per il miglior film, regia e sceneggiatura. Ma tant’è...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes TIMVision, Amazon Prime Video.

Million Dollar Baby (2004)

Il melodramma autunnale sulla pugile Hilary Swank e il suo allenatore Clint Eastwood diventa una riflessione sulla libertà di scelta e la forza di volontà che può condurre ad eccellere, ma non può competere contro il destino. “Difenditi, sempre” è il motto del film e di un Clint Eastwood ispiratissimo. Morgan Freeman a supporto rende ancor prezioso Million Dollar Baby, uno dei film sportivi più preziosi e toccanti del cinema contemporaneo americano. Arriva il secondo Oscar per la regia insieme a quello per il film, l’attrice protagonista e l’attore non protagonista. Un trionfo a sorpresa ma decisamente meritato. Disponibile su Apple Itunes, Netflix.

Changeling (2008)

Changeling: Il Trailer Italiano Ufficiale del film con Angelina Jolie e John Malkovich

Chiudiamo con uno dei film meno pubblicizzati ma a nostro avviso migliori del cineasta, una storia tragica ambientata in un’America che deve rimettersi in piedi dopo la Grande Depressione. Una Angelina Jolie mai così efficace è protagonista assoluta di un dramma in cui Eastwood tenta di rendere ancor più stilizzato il suo occhio d’autore, aiutato dalla magnifica fotografia di Tom Stern. Changeling racconta di perdita e speranza, e della redenzione che può arrivare soltanto dall’accettazione. Messa in scena preziosa per una storia straziante. Gran cinema. Disponibile su Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.