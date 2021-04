Buon compleanno Cenerentola! I migliori film in streaming di Lily James

News Cinema

La protagonista del film in live-action della Disney compie oggi 32 anni. Ecco suoi cinque film in streaming.

Compie oggi 32 la neo-star Lily James, una delle attrici più effervescenti esplose negli ultimi anni cine cinema internazionale. Lanciata da Kenneth Branagh che l’ha voluta come protagonista del suo adattamento di Cenerentola per la Disney, la James ha poi collaborato con altri registi di talento come Joe Wright, il funambolico Edgar Wright e il premio Oscar Danny Boyle. I cinque film in streaming scelti per raccontare la carriera dell’attrice variano dal biopic all’action, dal dramma al musical. A testimonianza di una versatilità che si unisce perfettamente con al sua innata simpatia. Buona lettura.

Cinque film interpretati da Lily James

Cenerentola

L'ora più buia

Baby Driver - Il genio della fuga

Yesterday

La nave sepolta



Cenerentola (2015)

Cenerentola: Il Trailer ufficiale italiano - HD

L’adattamento in live-action per la Disney permette alla James di esordire come folgorante protagonista e di duettare con la titanica Cate Blanchett. Il risultato funziona a dovere, Cenerentola si sviluppa con agilità e un notevole gusto estetico, grazie anche all’ottimo lavoro su costumi e scenografie. Kenneth Branagh ancora una volta dimostra di saper stare al gioco del mainstream, si diverte a confezionare uno spettacolo per tutti con alcuni momenti di buon cinema. E poi c’è anche un cast di supporto composto da Richard Madden, Helena Bonham-Carter, Hayley Atwell e molti altri. Cosa volere di più? Disimpegnato e godibile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

L'ora più buia (2017)

L'ora più buia: Secondo trailer italiano del film - HD

Nel ruolo dell’assistente personale di Winston Churchill interpretato da un Gary Oldman vincitore dell’Oscar la James funziona come perfetto contraltare gentile a un personaggio irruento e sopra le righe. È senza dubbio lei la parte più umana de L’ora più buia, film che lavora su un’idea di messa in scena decisamente esposta, una sorta di teatro firmato con stile roboante. Oltre al protagonista di distinguono anche il sempre valevole Ben Mendelsohn e un efficacissimo Stephen Dillane. Un film che si discosta dal classico biopic all’inglese, non sempre nel senso migliore del termine ma garantisce uno spettacolo non convenzionale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Baby Driver - Il genio della fuga (2017)

Baby Driver - Il genio della fuga: Un nuovo trailer italiano del film - HD

Il talento registico e l’ironia innata di Edgar Wright trasformano questo action-movie sulla falsariga di Fast and Furious e Drive in un lungometraggio originale e frizzante. La James interpreta una cameriera innocente oggetto amoroso del protagonista Ansel Elgort: l’alchimia tra i due attori è notevole e contribuisce ad aumentare il tasso di divertimento che Baby Driver regala al pubblico. Tra gli altri notevoli membri del cast anche Jamie Foxx, Jon Hamm e Kevin Spacey. Da vedere per una serata in assoluta allegria. Uno spasso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Yesterday (2019)

Yesterday: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Un’idea che gioca con la fantascienza - ovvero con l’utopia positiva - serve a Danny Boyle per realizzare un film musicarello che intrattiene e addolcisce il cuore, cosa che di questi tempi male di certo non fa. Yesterday di segnala soprattutto per la gentielzza del tocco, determinato principalmente dalla James e dal protagonista Himesh Patel. Scritto dalla penna sempre raffinata di Simon Curtis, un lungometraggio lieto e soavemente gentile, con le migliori canzoni di una band intramontabile come i Beatles. Altro che dimenticarli! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La nave sepolta (2021)

Il dramma il costume diretto dall’esordiente Simon Stone si rivela fin dalle prime scene uno studio di caratteri raffinato e malinconico, perfetto per tirare fuori il meglio dalla aAmes e dai due protagonisti efficacissimi Carey Mulligan e Ralph Fiennes. Momenti di cinema intimista e sentito vengono incorniciati da una messa in scena che nella propria pulizia trova il punto di forza. La nave sepolta è un film “britannico” nel senso migliore del termine, da vedere per emozionarsi con sentimenti soffusi e taciuti. Romantico e a tratti davvero struggente. Disponibile su Netflix.