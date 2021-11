Buon compleanno Ben Stiller! Ecco migliori film in streaming del grande comico americano

News Cinema

L'autore di Zoolander e Tropic Thunder compie oggi 56 anni. Ecco scelti per voi cinque titoli in streaming tra i migliori di una carriera all'insegna del divertimento intelligente e iconoclasta.

Il nostro approfondimento giornaliero punta oggi i riflettori su Ben Stiller, attore e regista che compie 56 anni. Figlio del grande comico Jerry, venuto purtroppo a mancare pochi mesi fa, Ben passando dietro la macchina da presa ha diretto una serie di film di culto che lo hanno reso una delle star più amate dell'odierno panorama hollywoodiano. Basta pensare che quattro dei cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio sono stati da lui anche diretti, e nella selezione non figurano nemmeno i franchise di Una notte al museo e Ti presento i miei, enormi successi commerciali che qualche tempo fa hanno reso Ben Stiller uno degli attori piü “bankable” dell’industria americana. Eccovi dunque quello che riteniamo il meglio della filmografia di un autore capace di inserire un tocco di umanità e gentilezza in ogni suo lavoro, dimostrando che si può fare ottima comicità, anche sopra le righe, rimanendo comunque fedeli a se stessi. Buona lettura.

Cinque film di culto diretti e/o interpretati da Ben Stiller

Giovani, carini e disoccupati

I Tenenbaum

Zoolander

Tropic Thunder

I sogni segreti di Walter Mitty

Giovani, carini e disoccupati (1994)

L’esordio da regista di Ben Stiller è uno dei cult generazionali formatisi con il grunge e il pensiero liberal degli anni ‘90. Giovani, carini e disoccupati possiede una colonna sonora da antologia e un cast di attori in stato di grazia: su tutti una dolcissima Winona Ryder e il perfetto innamorato Ethan Hawke. Momenti di cinema che arrivano dritti al cuore e lo stesso Stiller che si ritaglia un ruolo di spasimante gentile e perfetto per le sue corde d’attore. Film entrato nell’immaginario collettivo, ancora oggi un piacere assoluto da rivedere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

I Tenenbaum (2001)

Chiamato da Wes Anderson a interpretare il figlio/padre iperapprensivo dopo aver perso sua moglie, Stiller risponde all’appello con la prova d’attore più compiuta della prima parte della sua carriera. Un personaggio con molti livelli, dolce nel suo essere ossessivo e ancora rancoroso col padre. Magnifici i duetti con Gene Hackman, forse il momento più emozionante e doloroso de I Tenenbaum. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Zoolander (2001)

Altro titolo entrato nella storia del cinema comico contemporaneo. Con Zoolander Ben Stiller prende in giro il mondo vanesio dell’alta moda ma prima di tutto se stesso, cucendosi addosso una figura di protagonista tanto stupida quanto irresistibile. Owen Wilson, Milla Jovovich, David Bowie e soprattutto un grandioso villain Will Ferrell compongono un cast affiatato e trascinante. Ci si diverte con leggerezza, e tanto basta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tropic Thunder (2008)

Tropic Thunder: Il trailer italiano del film di Ben Stiller

Uno dei più grossi successi commerciali della carriera di Stiller arriva con una parodia irresistibile e scatenata del cinema di guerra ma anche dello stesso fare cinema, una specie di making-of irriverente con attori completamente folli e una produzione megalomane. Tropic Thunder si poggia sulle interpretazioni portentose di Stiller, Jack Black, un Robert Downey Jr. che si guadagna la nomination all’Oscar come attore non protagonista. In più il cameo leggendario di Tom Cruise non accreditato, la parte più corrosiva e divertente dell’intero film. Scene di culto per un progetto tutto sopra le righe, pienamente riuscito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I sogni segreti di Walter Mitty (2013)

Chiudiamo la cinquina con quello che a nostro avviso è il miglior film diretto e interpretato da Stiller: il remake aggiornato del classico con protagonista Danny Kaye si rivela un’opera piena di gentilezza e di emozioni soffuse, oltre che allestita attraverso una messa in scena a tratti davvero vibrante. Stille come protagonista non è mai stato così intenso, e a supporto un cast straordinario composto da Kristen Wiig, Sean Penn e la divina Shirley MacLaine fanno il resto. I sogni segreti di Walter Mitty è un lungometraggio poetico che avrebbe meritato ben altra fortuna. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.