Buon compleanno Angelina! Celebriamo la Jolie con i suoi migliori film in streaming

L'attrice e regista premio Oscar compie oggi 46 anni. Ecco i cinque titoli in streaming di una carriera poliedrica e affascinante.

Ha cambiato pelle molte volte nel corso della sua carriera Angelina Jolie. Gli esordi folgoranti come “bad-girl” del cinema americano sono ormai lontani, ma rimangono ben impressi nella mente del pubblico che l’ha seguita nel percorso affascinante della sua carriera. Oggi a risaltare maggiormente sono la figura umanitaria, espressa principalmente attraverso i film che ha diretto, oppure quella di star in produzioni per famiglie, come confermano le partecipazioni alle produzioni della Disney e della Marvel. Prima di vederla appunto nel prossimo The Eternals diretta dal recente premio Oscar Chloé Zhao, ripercorriamo attraverso cinque film in streaming il percorso di un’attrice sempre magnetica, affascinante e capace, quando diretta nel modo giusto, di regalare ai fan prestazioni di spessore. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Angelina Jolie

Ragazze interrotte

Il collezionista di ossa

Wanted - scegli il tuo destino

Changeling

Maleficent



Ragazze interrotte (1999)

Al primo film importante la Jolie centra subito l’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a un personaggio che calza a pennello con il suo essere star trasgressiva e anticinformista. Anche grazie a lei Ragazze interrotte diventa un film di culto per la generazione di giovani a cavallo del millennio. James Mangold dirige un melodramma molto efficace, scritto con sapienza e interpretato con enorme adesione dalla protagonista Winona Ryder. Nel cast anche Clea DuVall, Whoopi Goldberg e la grande Vanessa Redgrave. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Il collezionista di ossa (1999)

Il primo grande duetto della carriera della Jolie arriva con il due volte premio Oscar Denzel Washington, e si forma una coppia davvero folgorante sul grande schermo. Tratto dal best-seller di Jeffery Deaver, Il collezionista di ossa si presenta come uno dei migliori serial-thriller di quel periodo, intrigante nello sviluppo narrativo e diretto con mano molto solida dallo specialista Phillip Noyce. Ottimo prodotto di genere che afferma l’efficacia della Jolie anche nel cinema mainstream. Successo di pubblico e critica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Wanted - scegli il tuo destino (2008)

L’action scatenato diretto da Timur Bekmambetov si rivela uno degli sparatutto più divertenti e meglio organizzati del nuovo millennio. Merito di una sceneggiatura ben orchestrata e di una regia assolutamente ispirata. Wanted si poggia sulle spalle del protagonista James McAvoy e di un cast di comprimari di livello assoluto che comprende la Jolie mai così seducente al cinema, Morgan Freeman e Common tra gli altri. Spettacolo e ritmo non mancano di certo per un successo davvero meritato. Uno spasso di cinema di genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Changeling (2008)

Changeling: Il Trailer Italiano Ufficiale del film con Angelina Jolie e John Malkovich

Il period-movie diretto dal grande Clint Eastwood è un melodramma di raffinatezza cinematografica fuori dal comune, un film malinconico che contiene scene in chiaroscuro di fattura notevole. Nel ruolo di una madre che perde suo figlio scomparso e lotta per la verità quando gli viene restituito un bambino che non è il suo la Jolie offre una prova d’attrice superba, a tratti davvero straziante. Se Changeling è uno dei grandi film “nascosti” dell'autore, merito è da condividere con la protagonista e con la fotografia superba di Tom Stern. Per la Jolie arriva la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. Strameritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Maleficent (2014)

Maleficent: Il trailer ufficiale italiano - HD

Il film in live-action che vede protagonista la celeberrima strega de La bella addormentata nel bosco si dimostra veicolo perfetto per la Jolie, la quale sforna una prova di carisma inusitato, aiutata dalla costruzione estetica del personaggio, sinceramente abbagliante. Se Maleficent funziona è soprattutto perché quando c’è in scena la protagonista il tono si eleva evidentemente. Successo di pubblico forse anche inaspettato, che consacra la Jolie come nuova diva per famiglie. Il sequel invece è decisamente inferiore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.