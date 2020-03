Buon 90° compleanno a John Astin, carissimo Gomez Addams!

News Cinema

Oggi festeggia un importante compleanno il celebre caratterista John Astin, patrigno di Sean Astin, il cui volto è legato per sempre a quello del baffuto capofamiglia degli Addams televisivi.

Ci sono personaggi di fantasia che per sempre verranno identificati col volto dell'attore che per primo li ha interpretati. Uno di questi è sicuramente il baffuto Gomez Addams, marito di Morticia e padre di Mercoledì e Pugsley. Creato dalla penna di Charles Addams, il personaggio che fuma il sigaro e che si eccita quando la moglie gli parla francese, è stato interpretato nella mitica serie televisiva degli anni Sessanta da John Astin che oggi compie 90 anni!

Proponendovi di festeggiarlo con una maratona degli episodi della serie che trovate gratis su youtube, vi ricordiamo chi è questo simpaticissimo signore prima di lasciarvi con un ricordo personale pre-Comingsoon (che mi concederete, in questi giorni in cui stando in casa saltano fuori vecchi cimeli). Nato a Baltimora il 30 marzo 1930, John Astin studiava matematica all'università quando si rese conto che recitare gli piaceva molto di più. Iniziò così ad apparire sui palcoscenici newyorkesi e a prestare la sua voce alla pubblicità. Dopo una gavetta televisiva, al cinema arriva nel 1961 con un piccolo ruolo in un grande film: West Side Story. Ma è ancora dalla tv che gli arriva la grande occasione, quando nel 1964 viene scelto per il ruolo di Gomez Addams nella popolarissima serie della ABC La famiglia Addams, che va in onda per sole due stagioni ma che diventa un classico.

Dopo la fine della serie, Astin interpreta L'Enigmista in due episodi della serie tv Batman e compare in molti altri show televisivi, mentre al cinema lo vediamo in Candy e il suo pazzo mondo e in altre commedie. Non abbandona mai Gomez Addams: la prima volta lo doppia nel 1972 in un episodio di Scooby-Doo, poi nel 1977 torna nei panni del personaggio nel tv movie Halloween con la famiglia Addams, nel 1992 gli presta la sua voce per la serie animata The Addams Family e nel 1998 interpreta Nonno Addams nella serie di breve durata La nuova famiglia Addams.

Continua ad essere un volto familiare in tv, dove nel 1977 è il tenente Sherman nella serie tratta dal film Operazione sottoveste, che ha una sola stagione, appare in molti episodi di La signora in giallo, Giudice di notte, Attack of the Killer Tomatoes, Gli Acchiappamostri, Le avventure di Brisco Country, Fantasilandia, La tata e moltissimi altri show. Al cinema, Peter Jackson gli offre il ruolo del Giudice nel suo Sospesi nel tempo. John Astin non smette mai di lavorare, è tutt'ora attivo, e quando non appare di persona lo fa attraverso la sua voce. Dal matrimonio con Patty Duke, dalla quale divorzia nel 1985, ha il figlio Mackenzie Astin, anch'esso attore, come John Astin, figlio di Patty Duke da lui adottato. Tre figli li ha avuti dalla prima moglie Suzanne Hahn, uno dei quali, David Aston, è un altro attore.

E ora l'aneddoto personale: nel lontano 1994 Ezio Greggio diresse una specie di parodia de Il silenzio degli innocenti, intitolata Il silenzio dei prosciutti (sic). Nel cast di quella squinternata produzione il neoregista coinvolse in veste di attori o con piccole partecipazioni amici d'oltreoceano come Dom De Louise, Martin Balsam, John Landis, Joe Dante e... John Astin. Alla presentazione alla stampa romana, fatta senza proiezione ma con un bel pranzo conciliatorio, era presente proprio quest'ultimo. E figuratevi se all'epoca mi sarei lasciata l'occasione di fare una foto col mitico Gomez, che tanto aveva rallegrato le mie giornate da bambina! Quindi eccoci qua, entrambi un po' più giovani, in un'immagine di un secolo fa (o almeno così sembra), che è tra i miei ricordi più cari. Auguri di cuore a questo grande caratterista americano di un felicissimo novantesimo compleanno!