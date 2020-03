Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe, una scena in anteprima dal film di animazione, al cinema dal 5 marzo

News Cinema

Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe si apre anche a sprazzi d'infanzia del regista Luis Buñuel, impegnato nella realizzazione di un documentario.

Vi presentiamo una clip in italiano da Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe, il film di animazione in uscita il 5 marzo, racconto dell'impegno del grande regista Luis Buñuel sul documentario Terra senza pane (1930): il lungometraggio diretto da Salvador Simó è l'adattamento della graphic novel omonima di Fermín Solís. Come capirete dalla clip, anche se la grande maggioranza delle scene segue Luis nelle riprese nell'Estremadura, alcuni flashback ci riportano indietro all'infanzia del grande autore surrealista, in particolare ci fanno capire qualcosa di più del burrascoso rapporto con suo padre.

Il film ha vinto il premio della giuria al Festival dell'animazione di Annecy e il premio Miglior Animazione Europea 2019 agli EFA - European Film Awards. Leggi anche La recensione di Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe