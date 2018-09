Bumblebee: Il trailer ufficiale italiano del film

E' uno dei film più attesi delle prossime Festività (al momento l'uscita italiana è fissata per il 20 dicembre).

Parliamo di Bumblebee, lo spin-off con protagonista assoluto uno dei robottoni più popolari della saga dei Transformers.

Siamo infatti nel 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. La giovane Charlie, alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.

Il film è diretto da Travis Knight e vede protagonista Hailee Steinfeld nel ruolo di Charlie. Accanto a lei, nel cast del film, troviamo John Cena nel ruolo dell'agente Burns.

Questo qui sotto è il Trailer Ufficiale Italiano del Film:



Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD