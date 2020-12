Bullet Train: Brad Pitt in isolamento cautelativo per un caso di covid sul set del thriller

News Cinema

In isolamento cautelativo Brad Pitt e altri membri di cast e troupe dell’action thriller Bullet Train, le cui riprese sono incorso di svolgimento

Tutti a casa, per ora, o almeno un numero cospicio di membri della troupe e del cast del thriller Bullet Train, nuovo film con Brad Pitt, a causa della paura della diffusione del coronavirus. È tutto nato dalla positività, seppur asintomatica, di una persona, e a quel punto sono entrati in funzione i rigidi protocolli di sicurezza per contrastare sui set cinematografici la diffusione del Covid-19. Tutti quelli che hanno avuto contatto con la persona in questione sono a questo punto chiuse in casa in attesa di essere testate. Fra queste anche Brad Pitt, anche se fino a questo punto non sono state riscontrate altre positività, e la produzione del film prosegue con le persone non coinvolte dal provvedimento.

Non ci sono commenti dall’entourage dell’attore. Bullet Train è diretto dal David Leitch di Atomic Blonde e John Wick. Nel cast, oltre a Brad Pitt, ci sono anche Aaron Taylor-Johnson, Lady Gaga, Michael Shannon, Logan Lerman, Joey King e Andrew Koji. La storia del film è quella di cinque assassini che si trovano insieme in un treno giapponese ad alta velocità, per l’appunto un Bullet Train.