Bullet Head: il trailer dell'action thriller con Adrien Brody, John Malkovich e Antonio Banderas

Il nome di Paul Solet al pubblico italiano non dice niente, ma in America il suo horror di debutto, Grace, nel 2009, è stato apprezzato. Dopo questo ha diretto un altro horror, Dark Summer, un frammento del film a episodi Tales of Halloween e per il suo terzo lungometraggio, Bullet Head, ha messo insieme un cast di grossi nomi, sia pure ultimamente un po' appannati.

Stavolta si tratta di un action thriller con Antonio Banderas, Adrien Brody e John Malkovich. La storia è quella di tre criminali (Brody, Malkovich e Rory Culkin) che dopo aver messo a segno un colpo clamoroso si ritrovano intrappolati in un magazzino con la polizia alle calcagna, mentre "qualcosa" dà loro la caccia. Si tratta di un cane gigantesco e feroce, e non a caso il film è stato definito come un incrocio tra Le iene e Cujo.

Questo è il notevole trailer originale del film, che esce in America l'8 dicembre.