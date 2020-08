Buick 8 di Stephen King sarà diretto da Jim Mickle

News Cinema

Jim Mickle, regista che ha già adattato con successo i romanzi e i racconti di Joe Lansdale, porta al cinema Buick 8 di Stephen King.

Come già si sapeva, arriverà al cinema un altro romanzo di Stephen King, Buick 8, pubblicato nel 2002, per cui sono stati considerati in passato come registi anche due maestri dell'horror, purtroppo scomparsi di recente, come George A. Romero e Tobe Hooper. A dirigere il film non sarà William Brent Bell, come dicevano le notizie più recenti, ma l'ottimo Jim Mickle, che ha dato buona prova di sé con l'adattamento televisivo dei racconti di Hap e Leonard e con quello cinematografico di Cold in July, entrambi dai lavori di Joe Lansdale.

Come noto il film sarà prodotto da Thomas Jane, attore molto legato al mondo di King (The Mist, Dreamcatcher, 1922),che presumibilmente ne sarà anche uno degli interpreti.

Il romanzo - il secondo dopo Christine che vede una macchina protagonista di una storia horror - è incentrato su una Buick Roadmaster del 1954, portata da un misterioso individuo in una cittadina rurale della Pennsylvania e che da 20 anni si trova dimenticata e in custodia della polizia. E ovviamente non si tratta di un'auto come tutte le altre...