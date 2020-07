Bugs Bunny, 80 anni celebrati da Sky con una collezione di Looney Tunes

News Cinema

Bugs Bunny compie 80 anni oggi 27 luglio 2020, e Sky ha già avviato i festeggiamenti sul canale 609, a base di Looney Tunes d'annata, la celebre serie di cortometraggi Warner Bros, che con la Disney e i Fleischer fu protagonista della Golden Age dell'animazione americana (periodo collocato per convenzione tra la metà degli anni Trenta alla prima metà dei Quaranta).

I veri esperti potrebbero tuttavia storcere il naso, perché come accadeva non di rado in quegli anni di creatività fervente, i grandi personaggi potevano apparire prima in versioni ancora acerbe delle loro caratterizzazioni. Il coniglio scorretto Bugs, furbo e sempre due passi avanti a ogni antagonista (o concorrente, come Daffy!), non fa eccezione: in effetti nel cortometraggio Porky's Hare Hunt del 1938, diretto da Ben Hardaway, il nevrotico amatissimo maialino (nato a sua volta poco tempo prima, nel 1935) se la vedeva con un coniglio che si faceva beffe dei suoi tentativi di caccia. Quello non era ancora Bugs in via ufficiale, comunque, anche se Mel Blanc già gli dava la voce: lo sarebbe diventato con A Wild Hare di Tex Avery, distribuito appunto il 27 luglio del 1940. Il "cattivo" che, ahilui, cercava di impallinarlo era Elmer Fudd, meglio noto in Italia come Taddeo. Un altro adorabile tonto. In due anni, le Looney Tunes erano passate dal bianco e nero allo splendido, glorioso e iconico Technicolor.

Ad ogni modo, abbia 80 o 82 anni, Bugs rimane il capofila e il simbolo della scuderia di "toons" partoriti dalla storica Termite Terrace, la squadra di creativi che, a differenza della Disney, esplorò con spirito metalinguistico e decostruttivo la giocosità del mezzo animato, mettendo la narrazione in secondo piano, rispetto a gag che dopo decenni rimangono geniali. La Termite Terrace sopravvisse più del dipartimento interno Disney dedicato ai cortometraggi, resistendo con qualità fino al 1963, anche se per fortuna cartoonist come Friz Freleng, Chuck Jones, Robert McKimson, Tex Avery, Bob Clampett e Frank Tashlin continuarono a lasciare il segno nel mondo dell'animazione d'autore (e non solo, visto che Tashlin si era già dato al live action).

In definitiva, vi invitiamo a tuffarvi in questa selezione di Looney Tunes, se volete rendere onore a Bugs, Daffy, Taddeo, Porky, Titti, Silvestro, Wile Coyote, Road Runner e Speedy Gonzales. E non pensate, nemmeno per un attimo, di essere più intelligenti di Bugs: mal ve ne incoglierebbe.