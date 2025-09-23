Bugonia: guarda il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

News Cinema

Debutta nelle sale italiane tra un mese esatto, il 23 ottobre, il nuovo film del regista greco con protagonista la sua musa Emma Stone. Ecco il trailer italiano ufficiale di Bugonia di Yorgos Lanthimos.

Dentro Bugonia ci sono molte cose: c'è l'umorismo e c'è la violenza; c'è la satira al vetriolo su certe derive dell'America contemporanea e c'è l'importanza della questione ambientale; c'è un pizzico di pessimismo - è davvero il caso di dirlo - cosmico e c'è l'inconfondibile stile del greco Yorgos Lanthimos, che non è esattamente uno indulgente nei confronti dei suoi personaggi e dei suoi spettatori.

Nuova collaborazione tra il regista e quella che, dopo La favorita, Povere Creature! e Kinds of Kindness è chiaramente la sua musa Emma Stone, Bugonia nasce come remake di un film coreano del 2003, Save the Green Planet, plasmato da Lanthimos a sua immagine e somiglianza. La storia è quella che vede Jesse Plemons nei panni di un redneck complottista e arrabbiatissimo, che coinvolge il cugino non esattaemente sveglissimo (interpretato da Aidan Delbis) a rapire la ricca e spietata amministratrice delegata di una grande azienda (Emma Stone), convinto che sia in realtà un'aliena che si traveste da essere umano per imporre subdolamente un dominio psicologico prodromo forse di un'invasione su larga scala o dell'annientamento della razza umana.

Presentato in concorso al Festival di Venezia di un mese fa, Bugonia debutterà nei cinema italiani tra un mese esatto, il 23 ottobre; nel frattempo, potete leggere la recensione di Bugonia scritta da Venezia da Mauro Donzelli e vedere qui sotto il trailer ufficiale in italiano di un film che non mancherà di far discutere.



