Buck Rogers torna al cinema, in tv e in una serie anime

News Cinema

La Legendary Pictures ha ottenuto i diritti di Buck Rogers, l'eroe spaziale per antonomasia: ne ricaverà un film, una serie tv dal vero e una serie anime.

Sono almeno dieci anni che si trascina un nuovo adattamento del primigenio eroe dello spazio, Buck Rogers: finalmente la Legendary Pictures ha ottenuto i diritti di sfruttamento dopo un'accesa battaglia legale, mettendo in cantiere un film per le sale, ma già pensando a un'espansione del franchise in direzione serie tv dal vero e in una serie anime! Una strategia molto attuale, in tempi in cui si prospetta un'integrazione a 360° tra sala, streaming e altri canali. In attesa che la Legendary prosegua col reclutamento di regista, attori e sceneggiatori (produrrà l'Angry Films di Transformers e Real Steel), ricordiamo chi fu Buck Rogers, antesignano persino di Flash Gordon.

Buck Rogers, l'eroe del XXV secolo

Buck Rogers e le sue avventure nacquero inizialmente come racconto nella celebre rivista pulp Amazing Stories: l'anno era il 1928, il racconto "Armageddon 2419" di Philip Francis Nowlan. La popolarità di Buck però esplose quando fu trasformato nel protagonista di una strip nel 1929, realizzata dalla John F. Dille Co. Da allora è passato all'audiovisivo più volte, dal serial cinematografico del 1939 alle serie tv del 1950 e del 1979 (da quest'ultima proviene l'immagine in alto). Ultimamente persino Frank Miller si era interessato a riportarlo in vita sul grande schermo, il che è significativo di quanto abbia segnato l'immaginario americano.

Buck Rogers è un pilota dell'aviazione militare statunitense: dopo essere stato ibernato, viene risvegliato nel secolo XXV, per giunta dotato di poteri incredibili. Antesignano dei moderni supereroi (Superman nascerà nel 1938), Buck avrà come nemesi un imperatore mongolo che vole impadronirsi della Terra intera: al suo fianco nelle avventure avrà la sensuale Wilma Deering e lo scienziato Elias Huer.