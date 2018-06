Bryan Singer sarà accreditato alla regia di Bohemian Rhapsody nonostante il licenziamento

Ricapitoliamo: lo scorso dicembre la 20th Century Fox ha licenziato Bryan Singer per non essersi più presentato sul set di Bohemian Rhapsody, il film su una delle band più preziose per il genere umano: i Queen. Naturalmente ci sono state voci che volevano contorti e complicati i rapporti tra il regista e il protagonista Rami Malek, con l'arduo compito di riportare in vita la figura di Freddie Mercury. Ufficialmente, sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Singer, la Fox non gli ha accordato i giorni di stacco di cui aveva bisogno per assistere un parente malato e lui se li è presi comunque perché era prioritario lo stato di salute dei cari. A quel punto mancavano un paio di settimane alla fine delle riprese ed è stato chiamato il regista Dexter Fletcher per terminare il film. Due settimane rimaste lasciano intendere che Singer abbiamo comunque girato la maggior parte delle scene e che, forse, abbia trovato il modo di accordarsi per seguire la post-produzione di un film che "volevo finire per aiutare a onorare i lascito di Freddie Mercury e dei Queen", come diceva subito dopo la sua estromissione. Non è chiaro in quale modo il nome di Singer e quello di Dexter appariranno nei titoli. Certamente non insieme e probabilmente Singer come regista e separatamente Dexter Fletcher come regista aggiuntivo.

Bohemian Rhapsody: Il Tariler Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale del film

Bohemian Rhapsody è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. Il film ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita vita di Mercury andava fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, quando Mercury, afflitto da una gravissima malattia, condusse la band in una delle performance più grandiose della storia del rock. Facendo questo, il film cementa l'eredità di una band che è sempre stata più di una famiglia e che continua ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica.